Le Pen: Imam nadu da će me sud saslušati

Samo nekoliko sati prije početka žalbenog postupka pred Apelacionim sudom u Francuskoj, osuđena liderka francuske ultra-desničarske stranke Nacionalno okupljanje Marin Le Pen izjavila je da u žalbeni postupak ulazi "sa nadom da će biti saslušana".

"Nadam se da će me Apelacioni sud saslušati. Na neki način imam nadu", izjavila je danas šefica poslaničke grupe Nacionalnog okupljanja po dolasku u Narodnu skupštinu na redovni sastanak svog poslaničkog kluba, prenosi dnevni list Figaro.

Poslije sastanka u francuskoj Narodnoj skupštini Marin Le Pen bi trebalo da ode u Apelacioni sud u Parizu na početak petonedjeljnog procesa koji će trajati do 12. februara, ključnog za budućnost njene političke karijere.

Le Penova će se pred Apelacionim sudom pojaviti zajedno sa još jedanaest optuženih koji su takođe osuđeni u prvostepenom postupku u slučaju zloupotreba evropskih parlamentaraca iz redova stanke Nacionalno okupljanje.

Ona je osuđena za zloupotrebu javnih sredstava i krajem marta je osuđena na četiri godine zatvora, novčanu kaznu od 100.000 evra i petogodišnju zabranu obavljanja političkih funkcija koja je odmah stupila na snagu i u ovoj fazi joj onemogućava da se kandiduje na bilo kojim izborima, uključujući i predsjedničke izbore 2027. godine.

Ukoliko presuda na apelaciji ne bude oslobađajuća, glavni cilj Marin Le Pen je da dobije kraću zabranu obavljanja javnih funkcija u trajanju ne dužem od dvije godine.

Ukupno 25 optuženih pojavilo se prošle godine pred Pariskim sudom u prvostepenom sudskom procesu, samo jedna optužena osoba je oslobođena, a jedanaest nije uložilo žalbe na presude.

Iznos odštete sud je utvrdio je na 4,3 miliona evra, od čega je 1,1 milion evra već vraćeno tokom 2025. godine.

Trinaest optuženih koji su uložili žalbe na prvostepene presude i dalje se smatraju nevinima, međutim, konačna sudbina jedanaestoro osuđenih za zloupotrebu javnih sredstava (ili primanje ukradene robe) baca senku na čitav postupak.

Očekuje se da će Apelacioni sud donijeti odluku u junu ili julu ove godine.

