Mađarski državljanin oslobođen iz zatvora u Venecueli

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto saopštio je da je iz zatvora u Venecueli oslobođen jedan državljanin Mađarske.
Sijarto je na "Iksu" napisao da se u zatvoru u Venecueli nalazi još dvoje državljana Mađarske.
"Nastavljamo sa naporima da osiguramo oslobađanje drugo dvoje zemljaka", naveo je Sijarto.
Predsjedavajući Parlamentu Venecuele Horhe Rodrigez najavio je u četvrtak, 8. januara, da će vlasti uskoro osloboditi veliki broj zatvorenika, među kojima su državljani Venecuele, ali i drugih zemalja.
