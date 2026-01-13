Mađarski državljanin oslobođen iz zatvora u Venecueli

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto saopštio je da je iz zatvora u Venecueli oslobođen jedan državljanin Mađarske.

Sijarto je na "Iksu" napisao da se u zatvoru u Venecueli nalazi još dvoje državljana Mađarske.

"Nastavljamo sa naporima da osiguramo oslobađanje drugo dvoje zemljaka", naveo je Sijarto.

Predsjedavajući Parlamentu Venecuele Horhe Rodrigez najavio je u četvrtak, 8. januara, da će vlasti uskoro osloboditi veliki broj zatvorenika, među kojima su državljani Venecuele, ali i drugih zemalja.