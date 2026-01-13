Logo
Epstajn ubijen? Čekaju se rezultati obdukcije

13.01.2026

Епстајн убијен? Чекају се резултати обдукције

Novi detalji obdukcije koji će biti objavljeni u februaru potvrdiće da osuđeni milijarder pedofil Džefri Epstajn nije izvršio samoubistvo u zatvoru 2019. godine, kako tvrde vlasti, već da je ubijen, navodi njegov brat.

"Džefri je ubijen, a u februaru će izaći još činjenica iz obdukcije koje to dokazuju", rekao je Mark Epstajn, prenosi Independent.

Mark, koji je identifikovao tijelo svog brata nakon što je osuđeni pedofil pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji na Menhetnu u Njujorku dok je čekao suđenje, rekao je da povrede koje je vidio "nisu odgovarale načinu na koji je tijelo pronađeno obješeno".

принц Вилијам

Svijet

Princ Vilijam želi da riješi pitanje Endrua prije smrti kralja Čarlsa

Epstajn je kasnije angažovao dr Majkla Badena, bivšeg glavnog sudskog ljekara Njujorka, da prisustvuje obdukciji koju su sprovele gradske vlasti, a taj stručnjak je 2019. godine zaključio da dokazi "više ukazuju na ubistvo nego na samoubistvo".

Zvanične istrage su, međutim, zaključile da je Epstajn umro tako što je izvršio samoubistvo vješanjem.

Izvještaj generalnog inspektora Ministarstva pravde iz 2023. godine zaključio je da je niz propusta u nadzoru zatvora doprinio smrti, ali je na kraju presudio da niko drugi nije bio umiješan.

tramp 3

Svijet

Tramp optužen za navodno silovanje: Ministarstvo odmah sve objasnilo

Prošle godine, suočeni s pritiskom da ispune obećanja iz predizborne kampanje Donalda Trampa o objavljivanju Epstajnovih dosijea, Ministarstvo pravde i FBI su ponovo pregledali materijal i ponovo zaključili da je Epstajn izvršio samoubistvo.

Uprkos tome, i dalje postoje uporne teorije da je Epstajn ubijen kako bi se zaštitili njegovi moćni prijatelji i saradnici, među kojima su bili visoki rukovodioci i svjetski lideri.

"Postoje samo tri načina da se umre u zatvoru", dodao je Mark Epstajn u intervjuu za NewsNation.

(Telegraf)

