Logo
Large banner

Pojavio se snimak navodnog samoubistva Džefrija Epstina: Tvrde da je lažan

23.12.2025

16:30

Komentari:

0
Џефри Епстајн
Foto: Ministarstvo pravde SAD

Na zvaničnoj stranici Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država nakratko se pojavio video-snimak za koji se tvrdilo da prikazuje posljednje sate Džefrija Epstina u zatvorskoj ćeliji, ali je ubrzo uklonjen uz tvrdnje da je riječ o falsifikatu.

Snimak, u trajanju od 12 sekundi, bio je dostupan putem adrese Justice.gov i pojavio se među dokumentima koje je objavila ova institucija. Imao je vremensku oznaku 10. august 2019. godine u 4.29 sati i d‌jelovalo je da prikazuje Epstajna u njegovoj ćeliji u Metropolitenskom popravnom centru u Njujorku.

Џефри Епстајн

Svijet

Ko je Nada - Epstajnova ''robinja iz Jugoslavije''

Magazin Pipl navodi da je snimak lažan. Iako se na njemu vidi osoba koja, naizgled, pokušava da se objesi, prikaz ne odgovara načinu na koji je Epstajn kasnije pronađen, kako je navedeno u izvještaju Zavoda za zatvore o proceduralnim propustima u toj ustanovi, objavljenom u junu 2023. godine nakon interne istrage.

U izvještaju je navedeno da nijedna kamera u zatvoru nije snimala unutrašnjost Epstajnove ćelije u noći njegove smrti. Precizira se i da su video-zapisi za 9. i 10. avgust iz dijela sa posebnim režimom smještaja bili dostupni samo s jedne bezbjednosne kamere zbog tehničkog kvara, ali da ta kamera nije imala pogled unutar ćelije.

Принц Ендрју на Епстајновим фотографијама

Svijet

Ova Epstajnova fotka je zapalila Britaniju: Princ leži na pet žena

Takođe se navodi da su svjetla u Epstajnovoj ćeliji bila upaljena, što je uobičajena praksa za zatvorenike pod nadzorom zbog rizika od samoubistva. Ipak, u toj noći Epstajn više nije bio pod takvim nadzorom. Prema izvještaju, s tog režima skinut je 24. jula, dan nakon što je čuvar ušao u njegovu ćeliju nešto poslije jedan sat iza ponoći i zatekao narandžastu tkaninu oko vrata, dok je njegov cimer potvrdio da je Epstajn prethodne noći pokušao samoubistvo.

Vizuelna analiza snimka ukazuje na više nepravilnosti. Vrata prikazana na snimku ne odgovaraju fotografijama Epstajnove ćelije koje je ranije objavila Zatvorska uprava. Uz to, elementi na snimku d‌jeluju plošno, bez trodimenzionalne dubine, zbog čega više podsjećaju na animaciju nego na autentični video-zapis.

Magazin Pipl uputio je upit Ministarstvu pravde u vezi sa snimkom koji je u međuvremenu uklonjen, ali odgovor do trenutka objavljivanja teksta nije stigao.

Podijeli:

Tagovi:

Džefri Epstajn

Samoubistvo

snimak

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Џефри Епстајн

Svijet

Ovo je najjezivija fotografija Džefrija Epstajna

3 d

0
На њима и Мирослав Лајчак: Нови снимци са имања Џефрија Епстајна

Svijet

Na njima i Miroslav Lajčak: Novi snimci sa imanja Džefrija Epstajna

4 d

1
Нове фотографије са Епстиновог имања, бројни моћници на њима

Svijet

Nove fotografije sa Epstinovog imanja, brojni moćnici na njima

1 sedm

0
Краљевски двор: Шведска принцеза није била зависна од Епстајна

Svijet

Kraljevski dvor: Švedska princeza nije bila zavisna od Epstajna

1 sedm

0

Više iz rubrike

Италија промијенила текст националне химне

Svijet

Italija promijenila tekst nacionalne himne

1 h

0
Рајанер кажњен са 255 милиона евра због злоупотребе положаја

Svijet

Rajaner kažnjen sa 255 miliona evra zbog zloupotrebe položaja

2 h

0
Оружана пљачка највеће златаре, отето око 100.000 евра

Svijet

Oružana pljačka najveće zlatare, oteto oko 100.000 evra

2 h

0
Могу и жене да се пријаве: Ова земља уводи обавезан војни рок од 2026.

Svijet

Mogu i žene da se prijave: Ova zemlja uvodi obavezan vojni rok od 2026.

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

47

Azerbejdžanadž koji se zabio u autobusku stanicu u Njemačkoj možda duševno bolestan

17

45

Princ Endru predao dozvolu za oružje policiji, mora da se iseli iz kraljevske rezidencije

17

41

Navijači Milana razočarani dolaskom Zlatana Ibrahimovića

17

33

Predstavljeno pobjedničko rješenje: Mileva Marić dobija spomenik

17

25

Bivši njemački reprezentativac Sebastijan Hertner poginuo na Durmitoru

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner