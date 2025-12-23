Pojavio se snimak navodnog samoubistva Džefrija Epstina: Tvrde da je lažan

Na zvaničnoj stranici Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država nakratko se pojavio video-snimak za koji se tvrdilo da prikazuje posljednje sate Džefrija Epstina u zatvorskoj ćeliji, ali je ubrzo uklonjen uz tvrdnje da je riječ o falsifikatu.

Snimak, u trajanju od 12 sekundi, bio je dostupan putem adrese Justice.gov i pojavio se među dokumentima koje je objavila ova institucija. Imao je vremensku oznaku 10. august 2019. godine u 4.29 sati i d‌jelovalo je da prikazuje Epstajna u njegovoj ćeliji u Metropolitenskom popravnom centru u Njujorku.

Magazin Pipl navodi da je snimak lažan. Iako se na njemu vidi osoba koja, naizgled, pokušava da se objesi, prikaz ne odgovara načinu na koji je Epstajn kasnije pronađen, kako je navedeno u izvještaju Zavoda za zatvore o proceduralnim propustima u toj ustanovi, objavljenom u junu 2023. godine nakon interne istrage.

U izvještaju je navedeno da nijedna kamera u zatvoru nije snimala unutrašnjost Epstajnove ćelije u noći njegove smrti. Precizira se i da su video-zapisi za 9. i 10. avgust iz dijela sa posebnim režimom smještaja bili dostupni samo s jedne bezbjednosne kamere zbog tehničkog kvara, ali da ta kamera nije imala pogled unutar ćelije.

Takođe se navodi da su svjetla u Epstajnovoj ćeliji bila upaljena, što je uobičajena praksa za zatvorenike pod nadzorom zbog rizika od samoubistva. Ipak, u toj noći Epstajn više nije bio pod takvim nadzorom. Prema izvještaju, s tog režima skinut je 24. jula, dan nakon što je čuvar ušao u njegovu ćeliju nešto poslije jedan sat iza ponoći i zatekao narandžastu tkaninu oko vrata, dok je njegov cimer potvrdio da je Epstajn prethodne noći pokušao samoubistvo.

New Epstein footage released of him committing suicide. I do not believe this is real at all, however everyone needs to see it and voice their opinion. pic.twitter.com/qBbzMrrvwl — Denis Gavriloff (@oooousay) December 22, 2025

Vizuelna analiza snimka ukazuje na više nepravilnosti. Vrata prikazana na snimku ne odgovaraju fotografijama Epstajnove ćelije koje je ranije objavila Zatvorska uprava. Uz to, elementi na snimku d‌jeluju plošno, bez trodimenzionalne dubine, zbog čega više podsjećaju na animaciju nego na autentični video-zapis.

Magazin Pipl uputio je upit Ministarstvu pravde u vezi sa snimkom koji je u međuvremenu uklonjen, ali odgovor do trenutka objavljivanja teksta nije stigao.