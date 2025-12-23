Logo
Rajaner kažnjen sa 255 miliona evra zbog zloupotrebe položaja

Izvor:

Tanjug

23.12.2025

15:38

Komentari:

0
Рајанер кажњен са 255 милиона евра због злоупотребе положаја

Italijanska antimonopolska agencija (AGCM) danas je izrekla kaznu od 255 miliona evra irskoj niskobudžetnoj avio-kompaniji Rajaner zbog zloupotrebe dominantnog položaja na tržištu putničkog avio-saobraćaja ka Italiji i iz ove zemlje.

Regulator je utvrdio da je Rajaner sproveo složenu strategiju kojom je otežao tradicionalnim i onlajn turističkim agencijama da kupuju karte Rajanera i preusmjerio prodaju isključivo preko svoje veb stranice.

Cilj ovih mjera bio je da agencije ne mogu lako da kombinuju Rajanerove letove sa letovima drugih prevoznika ili dodatnim turističkim i osiguravajućim uslugama, čime je Rajaner zaštitio svoju kontrolu nad distribucijom karata i ograničio konkurenciju među agencijama.

Сарајево-магла-смог-04092025

Banja Luka

Problemi na sarajevskom aerodromu zbog smoga, avion iz Londona preusmjeren u Banjaluku

Detalji zloupotreba

Istraga je pokazala da su ove prakse počele u aprilu 2023. godine i postupno se pojačavale. Rajaner je uvodio provjere putem prepoznavanja lica za korisnike koji kupuju karte preko agencija, blokirao pokušaje turističkih agencija da rezervišu i prodaju Rajanerove karte i nametao restriktivne partnerske ugovore koji ograničavaju slobodu agencija da nude Rajanerove letove zajedno sa drugim proizvodima.

Uticaj na tržište i potrošače

Antimonopolska agencija je naglasila da su ove mjere direktno i indirektno oslabile konkurenciju među turističkim agencijama i smanjile kvalitet i izbor usluga dostupnih potrošačima.

rajaner ryanair pixabay

Društvo

Rajaner uveo velike promjene za putnike

Rajaner najavio žalbu

Rajaner je odmah najavio žalbu na presudu, ocjenjujući da je odluka "pravno pogrešna" i da je kazna apsurdna, prenosi Gardijan. Kompanija navodi da je direktna prodaja karata preko veb stranice Ryanair.com omogućila smanjenje troškova za 20 odsto, što je, između ostalog, snizilo cijene avionskih karata za potrošače u Italiji i ostatku Evrope.

Rajaner

zloupotreba položaja

