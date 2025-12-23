Detonacija blizu Pariza, među povrijeđenima i djeca

Troje djece i odrasla osoba teže su povrijeđeni od eksplozije u stambenoj zgradi u blizini Pariza, rekla je portparol lokalne prefekture.

Djeca imaju dvije, četiri i pet godina, a odrasla osoba 39, prenose francuski mediji.

Uzrok detonacije za sada nije poznat.

Fotografije i video-snimci sa mjesta događaja pokazuju da je zgrada većim dijelom uništena i da su krhotine razbacane u krugu do 100 metara.

Oštećene su i susjedne kuće i vozila.

List "Parizijen" piše da se u uništenoj zgradi nalazio još jedan stan, ali da nije bio useljen.