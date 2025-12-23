Logo
Detonacija blizu Pariza, među povrijeđenima i djeca

Izvor:

SRNA

23.12.2025

14:30

Детонација близу Париза, међу повријеђенима и дјеца
Foto: Pixabay

Troje djece i odrasla osoba teže su povrijeđeni od eksplozije u stambenoj zgradi u blizini Pariza, rekla je portparol lokalne prefekture.

Djeca imaju dvije, četiri i pet godina, a odrasla osoba 39, prenose francuski mediji.

MARIJA-ZAHAROVA-230925

Svijet

Zaharova o apsurdu zapadne rusofobije: Još se čeka da se oglasi baltička komšinica

Uzrok detonacije za sada nije poznat.

Fotografije i video-snimci sa mjesta događaja pokazuju da je zgrada većim dijelom uništena i da su krhotine razbacane u krugu do 100 metara.

radnici industrija

Ekonomija

Firma obara rekorde: Plata do 90.000 evra i 61 dan odmora

Oštećene su i susjedne kuće i vozila.

List "Parizijen" piše da se u uništenoj zgradi nalazio još jedan stan, ali da nije bio useljen.

Pariz

Pariz

detonacija

