Detonacija blizu Pariza, među povrijeđenima i djeca

Troje djece i odrasla osoba teže su povrijeđeni od eksplozije u stambenoj zgradi u blizini Pariza, rekla je portparol lokalne prefekture.
Djeca imaju dvije, četiri i pet godina, a odrasla osoba 39, prenose francuski mediji.
Uzrok detonacije za sada nije poznat.
Fotografije i video-snimci sa mjesta događaja pokazuju da je zgrada većim dijelom uništena i da su krhotine razbacane u krugu do 100 metara.
Oštećene su i susjedne kuće i vozila.
List "Parizijen" piše da se u uništenoj zgradi nalazio još jedan stan, ali da nije bio useljen.
