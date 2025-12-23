Logo
Krenuli u Njemačku da kupe auto, završili onesviješćeni i opljačkani na autoputu

Jutarnji.hr

23.12.2025

14:16

Кренули у Њемачку да купе ауто, завршили онесвијешћени и опљачкани на аутопуту

Pedestogodišnji Zagrepčanin D. V. krenuo je sa prijateljima po automobil u Njemačku, sa 25.000 evra u kešu koje je podigao sa suprugom. Umjesto toga, završili su pretučeni, opljačkani i napušteni na autoputu kod Graca.

"Niko iz ambasade nije pitao kako smo“, kaže on i dodaje da još uvijek trpi posljedice napada.

Početkom novembra njihov automobil sa zagrebačkim tablicama našao se u koloni navijača Legije Varšava, koji su se vraćali iz Slovenije. Prepoznali su registracije, napravili blokadu i, kako kaže D. V., "gledali nas kao zombiji“. Kada su shvatili da su navijači, stavili su fantomke i krenuli u napad.

"Demolirali su auto, tukli nas palicama, čupali iz vozila. Slomili su mi nos i tri rebra“, kaže on. Austrijska policija potvrdila je da su huligani namjerno blokirali saobraćaj. D. V. je ostao bez svijesti, a prolaznici nisu stali da pomognu.

Samo je saobraćajna patrola naišla i pozvala policiju. Uhapšeno je dvadesetak huligana, a hrvatski državljani prevezeni su u bolnicu, gdje im je, tvrdi D. V., pružena minimalna pomoć i uručen račun, piše "Jutarnji list",

Sporno postupanje policije

Najveći šok usledio je kada su shvatili da je ukraden novac namenjen kupovini auta. "Nestalo je svih 25.000 evra. Našli su nešto, ali su to predali državnom tužiocu“, kaže. Policija mu je takođe oduzela mobilni telefon i dio ličnih stvari.

Новац евро

Region

Ostao bez 100.000 evra u prevari sa kriptovalutama

Austrijske vlasti tvrde da je pronađeno tek oko 6000 evra, što je D. V. ocenio kao "apsurdno“, jer huligani "nisu mogli imati toliko novca za jednodnevni put“. Dio napadača pušten je zbog maloljetnosti, a 16 ih je u pritvoru.

Iako je pretrpio teške povrede, pravu dijagnozu dobio je tek u Hrvatskoj. Uz sve to, stigao mu je i bolnički račun, a šlep do Zagreba platio je oko 500 evra.

"Mogli su me donijeti u sanduku“, rekli su mu istražioci. Zbog napada se liječi kod psihijatra, a najteže mu pada reakcija odnosno nereagovanje domaćih institucija u Hrvatskoj.

"Ni ambasada nas nije kontaktirala. Da smo poginuli, tek bi tada pisalo kako im je žao“, kaže ogorčeno.

Austrijska policija najavila je optužnice za pokušaj ubistva, ali istraga je spora, a povraćaj novca neizvjestan. D. V. poručuje da želi samo pravdu i objašnjenje kako je moguće da je kao građanin EU ostavljen bez pomoći kada mu je bilo najpotrebnije.

