Muškarci iz BiH najobdareniji u regionu

ATV

23.12.2025

14:03

Мушкарци из БиХ најобдаренији у региону

Priče o razlikama u veličini muškog polnog organa među narodima kruže decenijama, često kao mit, često kao tema za šalu.

Ipak, kada se u priču uključe brojke i statistika, radoznalost dodatno raste.

Najnoviji podaci za 2025. godinu ponovo su otvorili staru raspravu i iznenadili mnoge.

Ko je na vrhu liste

Ako se pogledaju podaci koje je objavio "World Population Review", zemlje sa najvećom prosječnom dužinom muškog polnog organa nalaze se uglavnom u Africi.

Na samom vrhu liste izdvajaju se Sudan i Demokratska Republika Kongo, sa prosekom od oko 18 centimetara.

Odmah iza njih slijede Ekvador, Republika Kongo i Gana, gdje se prosječne vrijednosti kreću oko 17 centimetara.

Upravo ove brojke najčešće izazivaju komentare i poređenja širom svijeta.

Najmanje prosječne vrijednosti

Na suprotnoj strani rang-liste nalaze se zemlje jugoistočne Azije. Tajland, Sjeverna Koreja i Kambodža bilježe prosječnu dužinu od oko devet centimetara, dok se Nepal i Mjanmar nalaze tek nešto iznad tog prosjeka.

Ove razlike često se tumače kroz genetiku i etničku pripadnost, ali stručnjaci upozoravaju da uvijek treba imati rezervu prema ovakvim statistikama.

Balkanske zemlje...

Kada je riječ o Balkanu, region se uglavnom nalazi u sredini svjetske rang-liste.

Prema dostupnim podacima, prosječne vrijednosti izgledaju ovako:

  • Sjeverna Makedonija – 14 cm
  • Slovenija – 14 cm
  • Hrvatska – 14,8 cm
  • Srbija – 14,8 cm
  • Bosna i Hercegovina – 15,3 cm

Ove brojke pokazuju da Balkan ne odstupa drastično ni u jednom pravcu, što mnogima djeluje kao očekivan rezultat.

Mitovi i naučna objašnjenja

Veličina muškog polnog organa često se dovodi u vezu sa različitim fizičkim karakteristikama - od visine do veličine stopala. Međutim, stručnjaci kažu da većina tih tvrdnji nema ozbiljno naučno uporište.

U raspravu se nedavno uključila i dr Rena Malik, hirurg i stručnjak za seksualno zdravlje, gostujući u podkastu "Dajari of a CEO".

"Postoji jedno japansko istraživanje, iako sa određenim ograničenjima jer su u njemu učestvovali samo japanski muškarci, u kojem su istraživači mjerili različite dijelove tijela i upoređivali ih sa dužinom polnog organa. Pokazalo se da je dužina nosa povezana sa dužinom polnog organa, a ne dužina ruku ili stopala", objasnila je ona.

Iako ovakve statistike uvijek privlače pažnju javnosti, stručnjaci podsjećaju da prosječne vrijednosti ne govore ništa o pojedincu.

Razlike postoje, ali su često manje važne nego što se misli - naročito kada se izvuku iz konteksta i pretvore u senzaciju, prenosi "Telegraf".

Komentari (0)
