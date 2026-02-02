Masnoća koju ne možete da vidite možda smanjuje vaš mozak

Koristeći napredno snimanje magnetnom rezonancom (MRI) i podatke o skoro 26.000 ljudi, istraživači su identifikovali dva iznenađujuća obrasca masnoće povezana sa bržim starenjem mozga, kognitivnim propadanjem i većim rizikom od neuroloških bolesti.

Jedan obrazac uključuje neuobičajeno visoko nakupljanje masti u pankreasu, čak i bez mnogo masnoće u jetri, dok drugi – često nazivan „mršavo debeo“ – pogađa ljude koji ne izgledaju vrlo gojazno, ali nose višak masnoće u odnosu na mišiće, prenosi SajensDejli.

Kako gojaznost utiče na mozak ne mora zavisiti samo od ukupne tjelesne težine.

Novo istraživanje koje je objavilo Radiološko društvo Severne Amerike (RSNA) sugeriše da lokacija masnoće u tijelu igra veliku ulogu u zdravlju mozga i kognitivnim ishodima.

Studiju su predvodili istraživači sa Medicinskog univerziteta Sjudžou u Kini. Koristeći MRI, identifikovali su dva ranije neprepoznata obrasca distribucije masnoće koji su pokazali najjače veze sa negativnim promjenama u mozgu i kogniciji.

Obrazac nazvan „pankreasno dominantan“ je obilježen neuobičajeno visokim nivoom masnoće u pankreasu naspram drugih delova tijela. Drugi obrazac, poznat kao „mršavo debeo“, uključuje veliko ukupno opterećenje masnoćom kod ljudi koji ne izgledaju izrazito gojazni po tradicionalnim standardima.

Dalje od težine i BMI

Ranija istraživanja su već pokazala da je gojaznost, posebno višak visceralne masnoće, povezana sa lošijim stanjem mozga i kognicije. Međutim, ovo istraživanje detaljnije ispituje kako su specifični obrasci skladištenja masti povezani sa neurološkim rizikom.

„Naš rad je iskoristio sposobnost MRI da kvantifikuje masnoću u različitim prostorima tijela, naročito unutrašnjim organima, radi stvaranja sistema klasifikacije koji je baziran na podacima, a ne subjektivan. Klasifikacija zasnovana na podacima je neočekivano otkrila dva ranije nedefinisana tipa distribucije masnoće koja zaslužuju veću pažnju“, kažu naučnici.

Podaci dobijeni snimanjem u velikim razmjerama otkrivaju nove obrasce

Istraživači su u cilju analize koristili podatke o snimcima i zdravlju 25.997 učesnika iz Biobanke Ujedinjenog Kraljevstva. Ova velika baza podataka kombinuje anonimizovane MR snimke sa informacijama o fizičkim mjerenjima, demografiji, markerima bolesti, medicinskoj istoriji i faktorima životnog stila. Povezujući ove podatke, upoređeni su ishodi zdravlja mozga širom različitih profila distribucije masti.

Istakla su se dva pomenuta profila – oba snažno povezana sa gubitkom sive moždane mase, bržim starenjem mozga, kognitivnim propadanjem i većim rizikom od neuroloških bolesti. Ove veze su primjećene i kod muškaraca i kod žena, mada su primećene neke razlike među polovima.

Visoka pankreasna masnoća kao ključni faktor rizika

Ljudi sa „pankreasno dominantnim“ obrascem pokazali su MRI marker koji daje preciznu procenu koncentracije masti u tkivu – od oko 30 procenata u pankreasu.

„Ovaj nivo je otprilike dva do tri puta viši od onog u drugim kategorijama distribucije masti, a može biti do šest puta viši nego kod mršavih individua sa niskom ukupnom masnoćom. Osim toga, ova grupa često ima viši BMI i ukupnu količinu telesne masnoće“, kažu istraživači.

Uprkos ovim povišenim nivoima pankreasne masnoće, masnoća u jetri nije bila značajno viša u ovoj grupi u poređenju sa drugim profilima. Kombinacija visoke pankreasne masnoće pankreasa i relativno niske masnoće u jetri predstavlja poseban obrazac koji se često previđa u kliničkim uslovima.

„U našoj radiološkoj praksi često dijagnostikujemo 'masnu jetru', ali iz perspektive strukture mozga, kognitivnog oštećenja i rizika od neuroloških bolesti – povećana masnoća pankreasa treba da bude prepoznata kao potencijalno rizičniji fenotip snimanja nego masna jetra“, kažu autori studije.

Skriveni rizici „mršavo debelog“

Individue sa profilom „mršavo debelog“ imale su visoke nivoe masti u većini delova tijela, osim jetre i pankreasa. Za razliku od ljudi sa ravnomernije raspoređenom gojaznošću, ova masnoća se često akumulirala u predjelu abdomena.

Ovaj tip se ne uklapa u tradicionalnu sliku veoma gojazne osobe, pošto njegov stvarni prosečni BMI zauzima tek četvrto mjesto među svim kategorijama, kažu istraživači. Povećanje je možda više u proporciji masti. Stoga, ako jedna karakteristika najbolje sumira ovaj profil – to bi bila povišena proporcija težine i mišića, naročito kod muškaraca.

Studija se posebno fokusirala na to kako je distribucija masti povezana sa neurološkim i kognitivnim rizicima. Dalja istraživanja su potrebna da bi se razumjelo kako ovi obrasci mogu uticati na druge zdravstvene ishode, uključujući kardiovaskularne i metaboličke bolesti.

Prepoznavanje različitih tipova distribucije masti moglo bi pomoći zdravstvenim radnicima da ponude personalizovanije smjernice i ranije intervencije u cilju zaštite zdravlja mozga.

„Zdravlje mozga nije samo pitanje koliko masti imate, već i gdje ona ide“, kažu autori.