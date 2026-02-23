Logo
Large banner

Kineski naučnici napravili genetski modifikovan paradajz sa aromom kokica

Izvor:

Sputnik Srbija

23.02.2026

13:34

Komentari:

0
Парадајз
Foto: Pixabay/Mauro_B

Naučnici u istočnoj kineskoj provinciji Džeđang razvili su genetski modifikovan paradajz sa aromom kokica, prenose danas mediji.

U stakleniku istraživačkog centra uzgaja se paradajz koji izgleda obično, ali ima iznenađujuće sladak miris i aromu kokica sa puterom.

To nije rezultat slučajnog ukrštanja, već precizne izmene u genomu paradajza, pri čemu su potisnuta dva gena odgovorna za suzbijanje aromatičnih jedinjenja.

Nakon toga je paradajz počeo da emituje karakterističan miris vrhunske mirisne riže, sličan svježim kokicama sa puterom, preneo je sajt Scmp.

Zec

Nauka i tehnologija

Ruski naučnici došli do velikog otkrića: Zečja koža podstiče ubrzano zarastanje rana

Paradajz je među povrtarskim kulturama sa najvećim prinosom na svijetu, a samo Kina je 2023. godine proizvela više od 70 miliona tona, što je više od trećine globalne proizvodnje.

Umjesto da pokušaju da obnove tradicionalni ukus paradajza, tim kineskih i australijskih istraživača se okrenuo mirisnom pirinču kao inspiraciji.

"Ljudi vole aromatizovani pirinač, a njegova prodajna cijena je viša od cijene običnog pirinča", naveo je zvaničnik Instituta za biotehnološka istraživanja u laboratoriji Sjanghu, Sju Šengčun.

(sputnik srbija)

Podijeli:

Tagovi :

paradajz

kokice

Kina

nauka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Вјештачка интелигенција чини телефоне и лаптопе скупљим

Nauka i tehnologija

Vještačka inteligencija čini telefone i laptope skupljim

1 d

0
Откривен Спиносаурус: Праисторијски риболовац из Сахаре

Nauka i tehnologija

Otkriven Spinosaurus: Praistorijski ribolovac iz Sahare

3 d

0
Астрономи први пут посматрали невјероватну трансформацију звијезде у црну рупу

Nauka i tehnologija

Astronomi prvi put posmatrali nevjerovatnu transformaciju zvijezde u crnu rupu

6 d

0
Стрес

Zdravlje

Nauka dala odgovor: Da li stres ubrzava starenje?

1 sedm

0

Više iz rubrike

Galaxy AI шири екосистем са више агената како би корисницима пружио већи избор и флексибилност

Nauka i tehnologija

Galaxy AI širi ekosistem sa više agenata kako bi korisnicima pružio veći izbor i fleksibilnost

3 h

0
Vocap telefon

Nauka i tehnologija

Vocap uskoro uvodi mogućnost zakazivanja poruka

4 h

0
Нови војни систем: Одређује одакле долази паљба и када је "невидљива"

Nauka i tehnologija

Novi vojni sistem: Određuje odakle dolazi paljba i kada je "nevidljiva"

5 h

0
Руски научници дошли до великог открића: Зечја кожа подстиче убрзано зарастање рана

Nauka i tehnologija

Ruski naučnici došli do velikog otkrića: Zečja koža podstiče ubrzano zarastanje rana

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

13

Netfliks: Preuzimanje Vorner brosa za 83 milijarde dolara korisno za industriju zabave

16

11

Ovako je prije godinu dana govorio rekorder ''vječitog'' derbija; Kostov za Na ivici terena: Nadam se da ću dugo ostati u Zvezdi

16

06

Dijete se ugušilo zalogajem hrane

16

05

Savjet šminkera za vizuelno veće usne: Dovoljan vam je samo jedan proizvod

15

56

Lukašenko: Svijet u novoj bezobzirnoj trci u naoružanju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner