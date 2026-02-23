Kineski naučnici napravili genetski modifikovan paradajz sa aromom kokica

Naučnici u istočnoj kineskoj provinciji Džeđang razvili su genetski modifikovan paradajz sa aromom kokica, prenose danas mediji.

U stakleniku istraživačkog centra uzgaja se paradajz koji izgleda obično, ali ima iznenađujuće sladak miris i aromu kokica sa puterom.

To nije rezultat slučajnog ukrštanja, već precizne izmene u genomu paradajza, pri čemu su potisnuta dva gena odgovorna za suzbijanje aromatičnih jedinjenja.

Nakon toga je paradajz počeo da emituje karakterističan miris vrhunske mirisne riže, sličan svježim kokicama sa puterom, preneo je sajt Scmp.

Paradajz je među povrtarskim kulturama sa najvećim prinosom na svijetu, a samo Kina je 2023. godine proizvela više od 70 miliona tona, što je više od trećine globalne proizvodnje.

Umjesto da pokušaju da obnove tradicionalni ukus paradajza, tim kineskih i australijskih istraživača se okrenuo mirisnom pirinču kao inspiraciji.

"Ljudi vole aromatizovani pirinač, a njegova prodajna cijena je viša od cijene običnog pirinča", naveo je zvaničnik Instituta za biotehnološka istraživanja u laboratoriji Sjanghu, Sju Šengčun.

