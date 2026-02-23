Vocap uskoro uvodi mogućnost zakazivanja poruka

Čini se da Vocap priprema funkciju koja će korisnicima omogućiti slanje poruka u tačno određeno vrijeme, kako u pojedinačnim, tako i u grupnim razgovorima.

Vocap bi uskoro mogao dobiti novu praktičnu opciju koja će korisnicima omogućiti automatsko slanje poruka u unaprijed određeno vrijeme. Riječ je o funkciji zakazivanja poruka, koja bi, barem prema informacijama koje donosi WABetaInfo, trebalo da bude dostupna i u pojedinačnim i u grupnim razgovorima, prenosi Bug.hr.

Funkcija će funkcionisati prilično jednostavno. Korisnici će moći napisati poruku te potom odabrati datum i vrijeme kada žele da se ona automatski pošalje. Zakazane poruke biće smještene u poseban od‌jeljak pod nazivom „Scheduled Messages“, gd‌je će ih biti moguće pregledati, urediti ili u potpunosti izbrisati.

Još nije poznato kada bi mogla postati dostupna širem krugu korisnika.