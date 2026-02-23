Logo
Large banner

Ruski naučnici došli do velikog otkrića: Zečja koža podstiče ubrzano zarastanje rana

Izvor:

Sputnik Srbija

23.02.2026

07:05

Komentari:

0
Руски научници дошли до великог открића: Зечја кожа подстиче убрзано зарастање рана
Foto: Unsplash

Tim naučnika sa Belgorodskog državnog univerziteta (BelSU) napravio je oblogu napravljenu od zečje kože i antiseptika koji podstiče ubrzano zarastanje rana i smanjuje ožiljke, saopštila je pres-služba univerziteta.

Prema riječima naučnika, biomembrana koju su stvorili je porozni sunđer koji se natapa 10-procentnim rastvorom povidon-joda. Ovo se radi neposredno prije nanošenja na povredu, smanjujući rizik od infekcije i ubrzavajući zarastanje rana, ističe se u saopštenju.

Prema saopštenju, razlikuje se od postojećih membrana po tome što je napravljen od cijele zečje kože, ne samo od kolagena, tako da sadrži i druge supstance korisne za zarastanje rana, objasnila je Darija Kostina, vanredni profesor Katedre za farmakologiju i kliničku farmakologiju na Medicinskom institutu Belgorodskog državnog univerziteta.

„Kolagen koji se koristi u drugim tipovima membrana može se dobiti iz ribe ili krupne stoke. Ovo ograničava upotrebu takvih membrana kod određenih grupa pacijenata zbog njihove veće alergenosti od obloga dobijenih od zečje kože“, dodala je ona.

policija srbija

Hronika

Poznat identitet žene koju je svirepo ubio partner: Na tijelu bilo više ubodnih rana?

Efikasnost metoda zarastanja rana naučnici su proverili na laboratorijskim miševima: eksperiment je pokazao da je kod životinja koje su liječene primenom biomembrane dužina ožiljka bila za 62,7 odsto manja nego u kontrolnoj grupi, navodi se u saopštenju.

Prema riječima naučnika, ovaj metod liječenja rana može se primjeniti na bilo koji tip spoljašnjih povreda, uključujući i hronične (na primjer, trofični čir), odnosno one koje se stvaraju kod pacijenata sa dijabetesom, venskom insuficijencijom, kao i kod opekotina i u poslednjim stadijumima smrzavanja.

„Ova biomembrana namjenjena je za liječenje praktično svih vrsta rana, osim inficiranih. Za rane sa znacima infekcije potrebni su drugi sastojci i druga struktura membrane“, zaključila je Kostina.

Istraživanje je sprovedeno u saradnji sa eksperimentalnom kompanijom „Vladmiva“ i Institutom za farmakologiju živih sistema Belgorodskog državnog univerziteta, kao dio programa „Inovativna rješenja u agroindustrijskom kompleksu“ svjetski poznatog istraživačkog i razvojnog centra. Izum je zaštićen patentom Ruske Federacije.

(sputnik srbija)

Podijeli:

Tagovi :

zec

nauka

otkriće

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Вјештачка интелигенција чини телефоне и лаптопе скупљим

Nauka i tehnologija

Vještačka inteligencija čini telefone i laptope skupljim

1 d

0
Откривен Спиносаурус: Праисторијски риболовац из Сахаре

Nauka i tehnologija

Otkriven Spinosaurus: Praistorijski ribolovac iz Sahare

2 d

0
Астрономи први пут посматрали невјероватну трансформацију звијезде у црну рупу

Nauka i tehnologija

Astronomi prvi put posmatrali nevjerovatnu transformaciju zvijezde u crnu rupu

6 d

0
Стрес

Zdravlje

Nauka dala odgovor: Da li stres ubrzava starenje?

1 sedm

0

Više iz rubrike

Овај "јефтини" Ајфон и није баш јефтин

Nauka i tehnologija

Ovaj "jeftini" Ajfon i nije baš jeftin

20 h

0
Британско истраживање: Откривене генетске сличности рака код мачака и људи

Nauka i tehnologija

Britansko istraživanje: Otkrivene genetske sličnosti raka kod mačaka i ljudi

20 h

0
Проблем у ракети за лет око Мјесеца: Упитно лансирање са астронаутима у марту

Nauka i tehnologija

Problem u raketi za let oko Mjeseca: Upitno lansiranje sa astronautima u martu

1 d

0
Вјештачка интелигенција чини телефоне и лаптопе скупљим

Nauka i tehnologija

Vještačka inteligencija čini telefone i laptope skupljim

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

33

Molotovljev koktel bačen na restoran

08

33

Jak zemljotres pogodio Kinu

08

30

Šuška se o razvodu, a ovo je imovinska karta Vesne i Đoleta Đoganija

08

20

Lijek za dijabetes kao novi doping?

08

17

Slaviša Stojanović više nije trener Željezničara, ekipu vodio samo četiri utakmice

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner