Novi vojni sistem: Određuje odakle dolazi paljba i kada je "nevidljiva"

Novi vojni sistem sposoban je da jedinicama na terenu precizno pokaže odakle dolazi neprijateljska artiljerijska paljba.

Ovaj sistem, nazvan SONUS, opisuje se kao "akustični sistem za lociranje oružja", a njegova ključna prednost je sposobnost da identifikuje tačnu lokaciju sa koje je ispaljena granata.

Savremeni topovi dizajnirani su tako da se uklope u pejzaž, mogu da ispale projektil i brzo promjene poziciju prije nego što protivnik uzvrati vatru. Upravo tu na scenu stupa SONUS, koji je razvila britanska podružnica italijanske odbrambene kompanije Leonardo.

Sistem "osluškuje" tri ključna akustična signala artiljerijskog ili minobacačkog oružja. Prvi je prasak na ustima cijevi, odnosno ekspanzija gasova unutar topa. Drugi je nadzvučni udarni talas koji stvara projektil dok se kreće brže od brzine zvuka. Treći je zvuk udara i eksplozije granate.

Analizom kombinovanog akustičnog potpisa, SONUS može da razlikuje tipove oružja, a zatim pomoću mreže senzora postavljenih na više lokacija i metodom triangulacije precizno odredi izvor paljbe.

(b92)