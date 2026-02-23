Logo
Large banner

Novi vojni sistem: Određuje odakle dolazi paljba i kada je "nevidljiva"

Izvor:

B92

23.02.2026

11:18

Komentari:

0
Нови војни систем: Одређује одакле долази паљба и када је "невидљива"
Foto: Leonardo Electronics

Novi vojni sistem sposoban je da jedinicama na terenu precizno pokaže odakle dolazi neprijateljska artiljerijska paljba.

Ovaj sistem, nazvan SONUS, opisuje se kao "akustični sistem za lociranje oružja", a njegova ključna prednost je sposobnost da identifikuje tačnu lokaciju sa koje je ispaljena granata.

Savremeni topovi dizajnirani su tako da se uklope u pejzaž, mogu da ispale projektil i brzo promjene poziciju prije nego što protivnik uzvrati vatru. Upravo tu na scenu stupa SONUS, koji je razvila britanska podružnica italijanske odbrambene kompanije Leonardo.

акција ада

Hronika

Oglasio se Inspektorat nakon hapšenja tri tržišna inspektora!

Sistem "osluškuje" tri ključna akustična signala artiljerijskog ili minobacačkog oružja. Prvi je prasak na ustima cijevi, odnosno ekspanzija gasova unutar topa. Drugi je nadzvučni udarni talas koji stvara projektil dok se kreće brže od brzine zvuka. Treći je zvuk udara i eksplozije granate.

Analizom kombinovanog akustičnog potpisa, SONUS može da razlikuje tipove oružja, a zatim pomoću mreže senzora postavljenih na više lokacija i metodom triangulacije precizno odredi izvor paljbe.

(b92)

Podijeli:

Tag :

raketni sistem

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Софија Коетсиер

Svijet

Sofija je otišla u Afriku, a onda joj se guvi svaki trag: Ovako počinje jeziva misterija

2 h

0
Кејт Мидлтон и принц Вилијам

Svijet

Vilijam i Kejt ignorisali pitanje o skandalu koji trese kraljevsku porodicu

1 h

0
Захарова: Епстинови досијеи бацили свјетло на оне који су осуђивали Москву

Svijet

Zaharova: Epstinovi dosijei bacili svjetlo na one koji su osuđivali Moskvu

1 h

0
Црнадак ударио на Станивуковића: Ко притишће чланове ПДП-а?

Republika Srpska

Crnadak udario na Stanivukovića: Ko pritišće članove PDP-a?

2 h

0

Više iz rubrike

Руски научници дошли до великог открића: Зечја кожа подстиче убрзано зарастање рана

Nauka i tehnologija

Ruski naučnici došli do velikog otkrića: Zečja koža podstiče ubrzano zarastanje rana

5 h

0
Овај "јефтини" Ајфон и није баш јефтин

Nauka i tehnologija

Ovaj "jeftini" Ajfon i nije baš jeftin

1 d

0
Британско истраживање: Откривене генетске сличности рака код мачака и људи

Nauka i tehnologija

Britansko istraživanje: Otkrivene genetske sličnosti raka kod mačaka i ljudi

1 d

0
Проблем у ракети за лет око Мјесеца: Упитно лансирање са астронаутима у марту

Nauka i tehnologija

Problem u raketi za let oko Mjeseca: Upitno lansiranje sa astronautima u martu

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

39

Tržišnim inspektorkama predložen pritvor, kolega ”pao” na skijanju

12

39

Mišić: Povećanjem plata stvoreni uslovi za unapređenje predškolstva

12

33

Zaharova o vezi Endrua sa Epstinom: U Britaniji vlada "cirkus nakaza"

12

30

Ko je bio "El Menčo": Bivši policajac koji je stvorio najkrvaviji narko-kartel na svijetu

12

24

Bura u Barseloni: Laporta optužen za pranje novca, oglasio se i klub

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner