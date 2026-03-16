Nafta dostigla cijenu od skoro 105 dolara po barelu

Tanjug

16.03.2026

09:03

Foto: Pixabay/McRonny

Sirova nafta Brent dostigla je danas cijenu od skoro 105 dolara po barelu, što je porast od više od 40 odsto od početka rata u Iranu. Cijena barela Brenta, koji važi za međunarodni standard, porastao je za 1,6 odsto i danas iznosi 104,73 dolara, prenosi Asošiejted pres.

Američka referentna sirova nafta porasla je za jedan odsto na 99,68 dolara po barelu, što predstavlja porast od skoro 50 odsto od početka rata.

U petak su se gubici Volstrita produbili, jer je rat ponovo podigao cijene iznad 100 dolara po barelu, pojačavajući inflatorni pritisak na globalnu ekonomiju, navodi AP.

Za nešto više od nedjelju dana od zatvaranja Ormuskog moreuza, više od 12 miliona barela ekvivalenta nafte dnevno je isključeno iz upotrebe, prema podacima nezavisne istraživačke firme "Rystad Energy".

Ako rat nastavi da ometa proizvodnju i transport nafte iz Persijskog zaliva, to bi moglo da izazove štetan porast inflacije, ocjenjuje AP i dodaje da je najnoviji izveštaj Univerziteta u Mičigenu pokazao da je raspoloženje potrošača opalo na najniži nivo u godini, jer su cijene benzina porasle od početka rata u Iranu.

Kada je riječ o ostalim trgovinskim aktivnostima ovog jutra, vrijednost američkog dolara je pala u odnosu na japasnki jen, dok je evro ojačao u odnosu na dolar.

