Galaxy AI širi ekosistem sa više agenata kako bi korisnicima pružio veći izbor i fleksibilnost

Samsung Electronics je objavio dalje širenje Galaxy AI, čime dodatno učvršćuje viziju bogatog, otvorenog i integrisanog ekosistema sa više agenata. Zasnovan na Samsung viziji vještačke inteligencije koja pojednostavljuje svakodnevne zadatke smanjujući potreban trud i broj koraka, Galaxy AI je osmišljen kako bi korisnicima omogućio prirodniji način obavljanja zadataka, uz veći izbor, fleksibilnost i osjećaj kontrole.

Nedavna istraživanja pokazuju kako ljudi sve više koriste različite AI agente u zavisnosti od zadatka te kako vještačka inteligencija postaje sve prisutnija u svakodnevnim rutinama. Gotovo 8 od 10 korisnika sada se oslanja na više od dvije vrste AI agenata. U skladu sa tom promjenom, Samsung razvija Galaxy AI kako bi podržao izbor integrisanih agenata, omogućavajući korisnicima da izaberu iskustva koja najbolje odgovaraju njihovim potrebama, željama i navikama.

Galaxy AI je osmišljen kako bi značajnu vještačku inteligenciju uveo direktno u operativni sistem pomoću duboke integracije na nivou uređaja. Umjesto da djeluje unutar pojedinačnih aplikacija, Galaxy AI djeluje na nivou sistema, razumijevajući kontekst korisnika kako bi podržao prirodnije interakcije.

Ovakav pristup smanjuje potrebu za prebacivanjem između aplikacija ili ponavljanjem komandi, omogućavajući Galaxy AI da radi u pozadini. Takođe, omogućava kompaniji Samsung oblikovanje iskustava zasnovanih na partnerskim servisima, kao što je Perplexity, dok istovremeno osigurava da sve djeluje besprekorno integrisano unutar Galaxy okruženja.

„Usredsređeni smo na izgradnju otvorenog i sveobuhvatnog integrisanog AI ekosistema koji korisnicima pruža veći izbor, fleksibilnost i kontrolu za brzo i jednostavno obavljanje složenih zadataka", izjavio je Won-Joon Choi, predsjednik, glavni operativni direktor (COO) i rukovodilac Odjeljenja za istraživanje i razvoj, Mobile eXperience (MX) poslovanje u kompaniji Samsung Electronics. „Galaxy AI djeluje kao svojevrsni dirigent, povezujući različite oblike AI u jedinstveno, prirodno, sveobuhvatno iskustvo."

U okviru proširenja ekosistema sa više agenata, Samsung će na nadolazećim vodećim Galaxy uređajima uvesti Perplexity kao dodatnog AI agenta. Korisnici će moći da pristupe Perplexity putem posebne glasovne komande za aktivaciju „Hey Plex", kao i pomoću brzog upravljanja, poput pritiska i zadržavanja bočnog tastera, čime će pomoć uvijek biti lako dostupna kada je potrebna.

Duboko integrisan u odabrane Samsung aplikacije, uključujući Samsung Notes, Sat, Galeriju, Podsjetnike i Kalendar, kao i odabrane aplikacije trećih strana, Perplexity AI agent omogućava jednostavnije i povezanije radne procese koji obuhvataju više koraka. Time korisnicima omogućava neprimjetan prelaz između zadataka, bez potrebe za ručnim upravljanjem pojedinačnim aplikacijama. Ovakav pristup na nivou sistema korisnicima Galaxy uređaja donosi bogatije, dosljednije i fleksibilnije AI iskustvo na cijelom uređaju.

Kako Samsung nastavlja da širi svoj inkluzivni AI ekosistem kroz saradnju sa pouzdanim partnerima, kompanija ostaje fokusirana na omogućavanje iskustava koja su jednostavna za korišćenje i dostupna svima. Dodatni detalji o podržanim uređajima i iskustvima biće uskoro objavljeni.

Podsjetimo takođe i da Samsung poziva korisnike da prate novosti i registruju se na samsung.com/unpacked kako bi među prvima otkrili nadolazeće najave, tizere i ekskluzivne pogodnosti uoči Galaxy Unpacked događaja, koji će se održati u srijedu, 25. februara 2026. Takođe, važno je napomenuti da će svi zainteresovani kupci u Bosni i Hercegovini koji se prijave putem linka do 25. februara dobiti Samsung 25W magnetni bežični punjač prilikom kupovine nekog od Galaxy uređaja koji stižu kasnije ovog mjeseca.