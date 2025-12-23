Milijarder ima više od 100 djece i poziva žene da ih rode još

Ruski milijarder i osnivač platforme Telegram Pavel Durov planira da u potpunosti pokrije troškove vantjelesne oplodnje (IVF) za žene koje mu rode nasljednike, napominjući da će svim biološkim potomcima obezbijediti jednak dio svoje imovine, objavio je Volstrit džornal.

Durov sugeriše da bi u ovom slučaju mogao da dodijeli pravo nasljedstva svoj svojoj biološkoj deci "jednog dana, možda za 30 godina".

"Sve dok mogu da uspostave svoju zajedničku DNK sa mnom, jednog dana, možda za 30 godina od sada, imaće pravo na dio moje imovine nakon što me više ne bude", rekao je Durov.

Od 2010. godine biznismen postao otac više od "100 biološke djece" u 12 zemalja.

Durov (41) koji živi u Dubaiju, navodi da je na taj način želio da pomogne u rješavanju manjka "kvalitetnog donorskog materijala".

"Nestašica zdrave sperme postala je sve ozbiljniji problem širom svijeta i ponosan sam što sam dao svoj doprinos u njegovom ublažavanju", napisao je on u objavi na Telegramu iz 2024. godine.

Njegov zamrznuti uzorak i dalje je dostupan u klinici AltraVita u južnoj Moskvi, a Durov pokriva troškove vantjelesne oplodnje (IVF) za žene mlađe od 37 godina koje žele da koriste njegovu spermu.

Milijarder je takođe najavio da planira da svoje DNA podatke učini javno dostupnim kako bi njegova djeca mogla da se međusobno identifikuju i pronađu.

On smatra da doprinosi očuvanju ljudske populacije i podstiče druge muškarce da učine isto.

U privatnom životu, Durov vodi zdrav način života, izbjegavajući alkohol i kofein, i promovišući vježbanje i dug noćni san.

Durov je dobio svoje prvo dvoje djece sa djevojkom dok je još uvijek vodio VKontakte, 2009. i 2010. godine.

Zatim je sa Irinom Bolgar, advokaticom koja sada živi u Švajcarskoj, postao otac troje djece, koja su rođena u Rusiji između 2013. i 2017. godine.

U decembru 2024. godine, Durov je dobio dijete sa bivšom djevojkom, mađarskom manekenkom i influenserkom Dijanom Bako.

Ona je objavila na društvenim mrežama da živi u Dubaiju i da su dvije bake njenog djeteta tamo da pomognu oko bebe.

Durovljeva trenutna djevojka, Julija Vavilova, je onlajn influenserka koja je objavila da je imala pobačaj u Francuskoj nakon njegovog hapšenja 2024. godine.

Na dobrotvornom balu ranije ove godine, povezanom sa Filmskim festivalom u Kanu, Durov je platio 400.000 evra na aukciji kako bi Vavilova osvojila ulogu u filmu Spajka Lija.

Durov je nedavno u jednom intervjuu rekao da želi da odloži trenutak kada će djeca dobiti svoj novac jer vjeruje da mu je odrastanje bez bogatstva pomoglo da razvije pokretačku snagu i fokus.

Kako ističu mediji, bogatstvo Durova dostiže 17 milijardi dolara.