Šeranić: Nikome se ne brani pušenje, već ograničava ponašanje pušača

Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, kazao je da se u prijedlogu zabrane pušenja u zatvorenim javnim prostorima ne radi ni o kakvoj diskriminaciji pušača već o ograničavanju određenog ponašanja, poput stavljanja pojasa u automobili.

"Ovd‌je se ne govori o pravu pušača na pušenje, već ponašanju. Ovd‌je se ne zabranjuje pravo na pušenje nego ograničava ponašanje pušača", rekao je Šeranić u Narodnoj skupštini u toku rasprave o Prijedlogu zakona o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje u Republici Srpskoj.

Istakao je da je ovaj zakon čisto zakon Republike Srpske, a ne Evrope ili bilo koga drugog, da ima ima poveznice sa FBiH u dijelu tržišta, ali da Srpska pravi svoje nadležnosti.

Naglasio je da su rađena precizna istraživanja o tome da li građani podržavaju zabranu pušenja u zatvorenim javnim prostorima, javnim skupovima i na javnom mjestu i da je 72 odsto kazalo da podržava zabranu pušenja na tim prostorima.

"Lično bih ja volio da je zakon rigorozniji, ali to je moj lični, stav, profesionalni je nešto drugo i to je u ovom slučaju", naveo je Šeranić.

Komentarišući diskusije poslanika, naveo je da će vjerovatno zakon ostati kako je predložen upskos amandmanima, ali da će odlučiti o tome prije glasanja, te da mu je najvažnije da se usvoji svaka inicijativa koja se tiče zaštite zdravlja građana.

"Dostupan sam svima mimo ove diskusije. Hvala timu koju je na ovom zakonu radio godinu dana, a da se on priprema još od 2017. Pred nama predstoje promocije mjera i izrada pravilnika i zato zakon ima neke vrste odgode za pojedine vrste mjera", zaključio je Šeranić.