Dodik: Raditi na unapređenju odnosa i poboljšanju uslova života svih građana

Izvor:

SRNA

23.12.2025

12:01

Милорад Додик
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas u Banjaluci da je dosadašnja saradnja institucija Republike Srpske sa Katoličkom crkvom bila veoma dobra, te da treba dodatno raditi na unapređenju odnosa i poboljšanju uslova života svih građana.

"Nesumnjivo je da kompleks `Marija Zvijezda` treba da bude vraćen Katoličkoj crkvi. Moramo izmjestiti bolnicu koja tamo funkcioniše i vjerujem da ćemo u dogledno vrijeme riješiti ovo pitanje", rekao je Dodik novinarima nakon sastanka sa banjalučkim biskupom Željkom Majićem.

Dodik je istakao da je Republika Srpska zainteresovana da katolička zajednica ima samoodrživost i zato podržava određene aktivnosti.

"Ti ljudi zaslužuju da imaju kvalitetnije uslove za život. Želja mi je da rješavamo otvorena pitanja, a važno je i da intervenišemo u nekim lokalnim zajednicama kako bi bili realizovani infrastrukturni projekti bitni za Katoličku crkvu i vjernike", dodao je Dodik.

Жељка Цвијановић

BiH

Cvijanović poručila Zvizdiću: Ako vam niko ne valja, onda je najčešće problem u vama



Dodik je katoličkim vjernicima čestitao predstojeći Božić.

Majić je naglasio da je na sastanku bilo riječi o projektima i potrebama važnim za katoličku crkvu.

"Moramo gledati u budućnost i raditi na poboljšanju života građana, te su zato ovakvi sastanci neophodni. Jedno od važnijih pitanja jeste povratak crkvene imovine prije svega samostana `Marija Zvijezda`, ali i rješavanje problema Katoličkog školskog centra koji je opšte dobro, jer ga pohađaju učenici različitih konfesija", rekao je Majić.

On je zahvalio Dodiku za pomoć i kvalitetnu saradnju sa Banjalučkom biskupijom.

