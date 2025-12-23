Javne kuhinje u Srpskoj dobijaju 500.000 kilograma brašna

Vlada Republike Srpske razmotriće već na narednoj sjednici informaciju o potrebama javnih kuhinja u Republici Srpskoj, te usvojiti zaključak o donaciji 500.000 kilograma pšeničnog brašna, prethodno nabavljenih kroz interventne nabavke, za ove potrebe.

Saopšteno je to iz Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske, odakle su dodali da je ministar Denis Šulić razgovarao danas, u utorak, 23. decembra, u Banjaluci, sa predstavnicima Crvenog krsta Republike Srpske i organizacijama koje pružaju usluge javnih kuhinja u Republici Srpskoj.

Tema sastanka, naveli su, bila je analiza dosadašnje saradnje, kroz koju je u prethodnom periodu Vlada Republike Srpske, dodali su u saopštenju, "pružila značajnu podršku radu ovih organizacija kroz materijalna i finansijska sredstva".

"Na sastanku su sagledane i potrebe za funkcionisanje javnih kuhinja u narednom periodu, posebno u vrijeme praznika, te je dogovoreno da već u narednim danima Ministarstvo trgovine i turizma, putem Crvenog krsta Republike Srpske, doznači dodatne količine brašna potrebne za svakodnevni rad i snabdijevanje korisnika javnih kuhinja u Republici Srpskoj", istakli su iz Ministarstva.