Logo
Large banner

NSRS o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o stvarnim pravima

23.12.2025

07:00

Komentari:

0
НСРС о Приједлогу закона о измјени Закона о стварним правима
Foto: ATV

Narodna skupština Republike Srpske razmatraće danas u Banjaluci, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o stvarnim pravima.

Poslanici će, u nastavku redovne sjednice, razmatrati Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima.

Дом народа ПС БиХ

BiH

Dom naroda o Sudu BiH i VSTS

Predviđena su i rasprava o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece i Nacrt zakona o turizmu.

Pred poslanicima je i Prijedlog zakona o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje.

Podijeli:

Tag:

NSRS

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Алимпијевић: Жељко Обрадовић ће се вратити

Košarka

Alimpijević: Željko Obradović će se vratiti

10 h

0
Јефтин кромпир из Европе руши домаћу производњу

Srbija

Jeftin krompir iz Evrope ruši domaću proizvodnju

10 h

0
Додик: Хрватска није изашла из вртлога мржње према Србима

Republika Srpska

Dodik: Hrvatska nije izašla iz vrtloga mržnje prema Srbima

10 h

1
АБА 2: Студент без рјешења за Елијаса Кинга у Вршцу

Košarka

ABA 2: Student bez rješenja za Elijasa Kinga u Vršcu

10 h

0

Više iz rubrike

Додик: Хрватска није изашла из вртлога мржње према Србима

Republika Srpska

Dodik: Hrvatska nije izašla iz vrtloga mržnje prema Srbima

10 h

1
Цвијановић: Радојичић одређује и распоређује кандидате опозиције за инокосне функције

Republika Srpska

Cvijanović: Radojičić određuje i raspoređuje kandidate opozicije za inokosne funkcije

16 h

5
Иван Бегић кандидат за потпредсједника Републике Српске, подржаће га и СДП БиХ

Republika Srpska

Ivan Begić kandidat za potpredsjednika Republike Srpske, podržaće ga i SDP BiH

17 h

2
Додик: Патриотизам значи стварати историју интелектом и радом

Republika Srpska

Dodik: Patriotizam znači stvarati istoriju intelektom i radom

17 h

3
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

52

Vodite računa: Ovo je greška poslije kupanja psa koju svi prave

09

51

Gorjela kuća u Banjaluci

09

42

Haos u Tirani, demonstranti pokušali da spale Ramin kabinet

09

40

Uznemirujuće: Isplivao snimak tragične pogibije kreatora igre Call of Duty

09

36

Amerikanci napali brod, ima mrtvih: Objavljen snimak

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner