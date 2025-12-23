NSRS o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o stvarnim pravima

Narodna skupština Republike Srpske razmatraće danas u Banjaluci, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o stvarnim pravima.

Poslanici će, u nastavku redovne sjednice, razmatrati Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima.

Predviđena su i rasprava o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece i Nacrt zakona o turizmu.

Pred poslanicima je i Prijedlog zakona o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje.