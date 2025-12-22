Dodik: Patriotizam znači stvarati istoriju intelektom i radom

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da se u razgovoru sa predstavnicima Saveza srednjoškolaca Republike Srpske Stefanom Rakovićem i Andrejem Sredićem uvjerio u energiju koju sa sobom nosi mladost, a koja će sutra oblikovati Republiku Srpsku.

- Svaki put mi je drago kad imam priliku da razgovaram s mladim perspektivnim ljudima kao što su predstavnici Saveza srednjoškolaca Republike Srpske. Biti patriota u 21. vijeku ne znači samo poznavati i čuvati našu slavnu istoriju, već je i stvarati intelektom, inovacijama i radom - naveo je Dodik na Iksu.