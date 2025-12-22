Dodik: Srpska ne smije prihvatiti zakone koje je predložila opozicija, jer je to izdaja i njihovo najveće političko posrnuće

Prijedlozi zakona o sudu i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, koje predlaže i promoviše opozicija iz Republike Srpske, SDS, PDP i Nebojša Vukanović, pod plaštom evropskih reformi, predstavljaju unitaristički čin BiH, direktan udar na Republiku Srpsku, otvorenu izdaju njenih interesa i besramno svrstavanje na stranu političkog Sarajeva i stranih mentora, prvenstveno Kristijana Šmita, upozorio je lider SNSD-a Milorad Dodik.

Ovi zakoni, koje predlaže SDS, PDP i Vukanović, koji su opozicija u Republici Srpskoj, kaže Dodik, čin su političke mizerije, kapitulacije i izdaje, a ne nekakva reforma kako to oni lažno predstavljaju po federalnim medijima.

- Ovakvo ponašanje opozicije je servilna kapitulacija, podaništvo te pokušaj da se pravosuđe BiH pretvori u oružje protiv Republike Srpske i njenih institucija - istakao je Dodik za Srnu upitan da prokomentariše prijedloge ovih zakona, čiji je predlagač opozicija iz Republike Srpske, a koji su na dnevnom redu hitne sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

On je naglasio da svi, pa i opozicija dobro znaju da su Sud BiH i VSTS godinama politički instrument, selektivno i trajno usmjereni protiv Srpske, ali ipak svjesno pristaju, čak i predlažu da im se daju još veća ovlašćenja.

- Posebno je sramno što SDS, PDP i drugi iz opozicije u Republici Srpskoj pristaju da se o ovim zakonima odlučuje bez Narodne skupštine Republike Srpske, bez saglasnosti Vlade Republike Srpske i mimo Ustava. Time jasno poručuju da im je važnije tapšanje iz Sarajeva i ambasada nego interes naroda koji ih je birao.

SDS, PDP i ostali iz opozicije iz Republike Srpske svjesno preskaču Narodnu skupštinu i Vladu Republike Srpske i ustavne institucije, jer im je važnija saglasnost Sarajeva i stranih ambasada nego volja građana Srpske. To više nije politička razlika u mišljenju, već politička prevara birača, svojstvena opozicionim predstavnicima iz Srpske - naglasio je Dodik.

On je ocijenio da svoditi ovako krucijalan zakon na sjedište mogu samo diletanti.

- Za nas je važno da sadržaj i nadležnost budu ustavni, da su u interesu Republike Srpske, pa tek onda sjedište. Važno je da sjedište bude što dalje od Sarajeva i nemam ništa protiv da budu Pale, mada može da bude i Rogatica, Bijeljina, Prijedor. Što dalje od Sarajeva to bolje za sve - kaže Dodik.

Prema njegovim riječima, ovo nije borba za vladavinu prava, već prodaja Republike Srpske na rate, jer ko danas glasa za ove zakone, glasa za prenos nadležnosti, a prekosutra za ukidanje same Republike Srpske.

Građani treba jasno da znaju, naglasio je lider SNSD-a za Srnu, da ko podržava ove zakone, podržava slabljenje Srpske i to će ostati zabilježeno, ali ne kao reforma, kako to lažno zamotavaju i predstavljaju, nego najgrublji primjer političke poslušnosti i nedostatka kičme u istoriji opozicije.

- Republika Srpska ovakve zakone ne smije i neće prihvatiti, a odgovornost onih koji ih guraju ostaće upisana kao najdublje političko posrnuće opozicije. Ovi zakoni su pisani po diktatu Sarajeva, pojedinih ambasada i naravno Kristijana Šmita i odraz su politike poslušnosti, a ne odgovornosti opozicionih predstavnika u Sarajevu - poručio je predsjednik SNSD-a.

On je poručio stanovnicima Srpske da dobro upamte predlagače oba zakonska prijedloga, poslanike Kluba SDS-a, PDP-a i Za pravdu i red - Darko Babalj, Branislav Borenović, Mira Pekić, Nenad Grković i Mladen Bosić, konstatujući da je njihova izdaja Republike Srpske definitivna i u skorije vrijeme nepopravljiva.

Hitna sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH zakazana je za danas, a na dnevnom redu je Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o Sudu BiH i Prijedlog zakona o VSTS BiH.