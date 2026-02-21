Logo
Drama u Gračanici: Prekinuta pljačka, lopovi pucali na policiju

Izvor:

ATV

21.02.2026

19:37

Komentari:

1
Драма у Грачаници: Прекинута пљачка, лопови пуцали на полицију
Foto: ATV

Tokom pokušaja pljačke trgovačkog objekta u Gračanici pljačkaši su zapucali na policiju. Dvojica su uhapšena, jedan je u bijegu.

Danas je oko 17 časova čuvar trgovine prijavio je pljačku objekta. Dolaskom policije počinioci su počeli da bježe i prilikom bijega pucali su na policiju.

"Dana 21.2.2026.godine u 17,05 sati, PS Gračanica, zaštitar koji vršio poslove obezbijeđenja objekta prijavio je da je u toku krađa u jednom trgovačkom objektu u Gračanici, te da se radi o tri nepoznata počinioca. Po prijavi događaja na lice mjesta upućena je patrola policije PS Gračanica, a počinioci su se udaljili iz objekta, kojom prilikom je došlo do upotrebe oružja prema policijskim službenicima", saopšteno je iz policije.

Dva počinioca su uhapšena, a treći je pobjegao sa mjesta događaja.

Uhapšeni su K.Đ. (1988) iz Tuzle i E.Đ.(1993) iz Olova, nastanjen u Tuzli.

Policija traga za osumnjičenim koji je pobjegao. Nije bilo povrijeđenih.

