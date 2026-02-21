Logo
Large banner

Tuča u Prijedoru: Učestvovali žene i muškarci

21.02.2026

17:43

Komentari:

0
Policija Republike Srpske Policija RS
Foto: ATV

Troje povrijeđenih je epilog tuče ispred ugostiteljskog objekta u Prijedoru u kojoj su učestvovali muškarci i žena.

Pripadnici Uprave intervenisali su po ovoj prijavi noćas oko 2.00 časa.

Pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Prijedor policijski službenici preduzimaju mjere na utvrđivanju okolnosti prijavljenog narušavanja javnog reda i mira.

Policija je oko 3.30 časova postupila po prijavi da je narušen javni red i mir na drugoj lokaciji u Prijedoru i tom prilikom uhapsila muškarca iz ovog grada zbog tuče i fizičkog napada na štetu drugog muškarca iz Prijedora.

Počiniocu će biti uručen prekršajni nalog.

Podijeli:

Tagovi :

Tuča

Prijedor

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ударен пјешак у требињу

Hronika

Uznemirujući snimak! Pregazila djevojčicu na pješakom u Trebinju

1 h

0
Полиција истражује напад на ватерполисте Борца

Hronika

Policija istražuje napad na vaterpoliste Borca

1 h

0
Откривено ко је пуцао на полицајце у Сарајеву: Познат по надимку "Убица који плаче"

Hronika

Otkriveno ko je pucao na policajce u Sarajevu: Poznat po nadimku "Ubica koji plače"

6 h

0
Тежак удес, саобраћај обустављен, има повријеђених

Hronika

Težak udes, saobraćaj obustavljen, ima povrijeđenih

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

29

Tramp najavio povećanje globalnih carina na 15 odsto

18

22

Rat je sve bliže? Iran poslao jasnu poruku

18

13

Otkriveni detalji jezivog slučaja seksualnog zlostavljanja u Srbiji

18

07

Mađarska obustavlja isporuku struje Ukrajini?

17

56

Boris Džonson: Trebali bismo odmah poslati vojsku u Ukrajinu. Zašto ne?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner