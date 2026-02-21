Tuča u Prijedoru: Učestvovali žene i muškarci

21.02.2026
17:43
Komentari:0
Troje povrijeđenih je epilog tuče ispred ugostiteljskog objekta u Prijedoru u kojoj su učestvovali muškarci i žena.
Pripadnici Uprave intervenisali su po ovoj prijavi noćas oko 2.00 časa.
Pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Prijedor policijski službenici preduzimaju mjere na utvrđivanju okolnosti prijavljenog narušavanja javnog reda i mira.
Policija je oko 3.30 časova postupila po prijavi da je narušen javni red i mir na drugoj lokaciji u Prijedoru i tom prilikom uhapsila muškarca iz ovog grada zbog tuče i fizičkog napada na štetu drugog muškarca iz Prijedora.
Počiniocu će biti uručen prekršajni nalog.
Hronika
1 h0
Hronika
1 h0
Hronika
6 h0
Hronika
7 h0
Najnovije
Najčitanije
18
29
18
22
18
13
18
07
17
56
Trenutno na programu