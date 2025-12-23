Kovačević: BiH nije zemlja Bošnjaka

Delegat Kluba srpskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević rekao je danas u Sarajevu da BiH nije zemlja Bošnjaka, nego zemlja tri ravnopravna konstitutivna naroda i dva ravnopravna entiteta i da institucije BiH nisu institucije Bošnjaka, nego i Srba i Hrvata i svih ostalih građana u BiH.

Kovačević je na hitnoj sjednici, na čijem dnevnom redu je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH i Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu (VSTS) ukazao na to da je predsjedavajući ovog doma Kemal Ademović za 11.00 časova sazvao sastanak sa delegacijom matičnog društva bošnjačkih vijeća iz cijelog regiona.

"I Vi ćete Ademović da izlažete o temi `Odnos državnih institucija i bošnjačkih vijeća u pogledu ostvarivanja prava Bošnjaka`", naveo je Kovačević.

Kovačević je naglasio da nema ništa protiv da Ademović ima odnos sa svim vijećima Bošnjaka u regionu, ali da se moraju poštovati institucije BiH.

"Kada to usaglasite sa kolegama, onda možete govoriti o odnosu institucija", rekao je Kovačević i ukazao na to da je u popisu zemlja koje će učestvovati na sastanku navedeno i "Kosovo".

On je pojasnio da, što se BiH tiče, Kosovo ne postoji kao zemlja.

"Kosovo je, što se BiH tiče, sastavni dio Republike Srbije. Ja Vas molim da to poštujete", poručio je Kovačević.