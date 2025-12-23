Optužen da je tukao oca i prijetio mu da će ga zaklati

Osnovni sud u Sokocu potvrdio je optužnicu protiv D.Z. zbog nasilja nad ocem u Istočnom Novom Sarajevu kojeg je tukao po glavi i prijetio da će ga ubiti i zaklati.

Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu podiglo je optužnicu protiv D.Z. za krivično d‌jelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

Optužnicom se D.Z. stavlja na teret je 25. septembra 2023. godine, oko 8.30 časova, u kući koja se nalazi u Istočnom Novom Sarajevu, nakon kraće verbalne rasprave sa svojim ocem R.Z. prijeteći mu da će ga ubiti i zaklati, fizički ga napao.

"Zadao mu je više udaraca rukama u pred‌jelu glave nanijevši mu tom prilikom povrede u vidu crvenila obiju jagodica lica i lijeve sljepočnice te je na taj način ugrozio mir i spokojstvo svog oca R.Z.", piše u optužnici.