Optužen da je tukao oca i prijetio mu da će ga zaklati

ATV

23.12.2025

10:17

Оптужен да је тукао оца и пријетио му да ће га заклати

Osnovni sud u Sokocu potvrdio je optužnicu protiv D.Z. zbog nasilja nad ocem u Istočnom Novom Sarajevu kojeg je tukao po glavi i prijetio da će ga ubiti i zaklati.

Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu podiglo je optužnicu protiv D.Z. za krivično d‌jelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

Optužnicom se D.Z. stavlja na teret je 25. septembra 2023. godine, oko 8.30 časova, u kući koja se nalazi u Istočnom Novom Sarajevu, nakon kraće verbalne rasprave sa svojim ocem R.Z. prijeteći mu da će ga ubiti i zaklati, fizički ga napao.

ključevi

Gradovi i opštine

Grad dijeli subvencije mladim porodicama za prvu nekretninu

"Zadao mu je više udaraca rukama u pred‌jelu glave nanijevši mu tom prilikom povrede u vidu crvenila obiju jagodica lica i lijeve sljepočnice te je na taj način ugrozio mir i spokojstvo svog oca R.Z.", piše u optužnici.

prijetnje

