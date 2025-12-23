Logo
Prijetio svjedoku pa uhapšen zbog mučenja: Pretresi u Prijedoru

Izvor:

ATV

23.12.2025

10:16

Komentari:

0
Илустрација
Foto: ATV

Prijedorska policija uhapsila je u nedjelju V.B. iz ovog grada nakon pretresa u kojima je pronađena droga.

Osim zbog droge ovaj Prijedorčanin je uhapšen zbog sumnje da je počinio i krivična djela "Sprečavanje dokazivanja" i "Zlostavljanje, mučenje i drugo neljudsko i ponižavajuće postupanje".

Kako ATV saznaje, policija V.B. sumnjiči da je prijetio svjedoku iz jednog prethodnog slučaja.

Što se tiče samih pretresa stambenih objekata koje V.B. koristi, u njima su pronađene dvije vrste droge.

"Pretresom stambenih prostorija koje koristi osumnjičeni pronađena je i oduzeta bijela praškasta materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu amfetamin ukupne bruto mase 16,8 grama, zelena biljna materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuana bruto mase 20,6 grama, materija smeđe boje koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu hašiš ukupne bruto mase 14,7 grama i digitalna vaga", saopšteno je iz Policijske uprave Prijedor.

Nakon kompletiranja predmeta Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor protiv osumnjičenog V.B. dostaviće se izvještaj za počinjena krivična djela "Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga", "Sprečavanje dokazivanja" i "Zlostavljanje, mučenje i drugo neljudsko i ponižavajuće postupanje".

Nedavno takođe hapšen

V.B. je hapšen i početkom decembra kada je takođe prilikom pretresa pronađena droga.

Prilikom kontrole V.B. i pretresom stana koji koristi pronađeno je i oduzeto 767 grama bijelog praha nalik amfetaminu.

"Zatim 86,7 grama marihuane, 19,9 grama smolaste materije nalik hašišu, 93,6 grama bijelog praha nalik kokainu”, naveli su tada u PU Prijedor.

