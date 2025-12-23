Logo
Djevojka pozirala na stijenama, pa uslijedio jeziv trenutak

Izvor:

Telegraf

23.12.2025

10:14

Дјевојку повукли таласи у море
Foto: YouTube/Screenshot/ FOU News

U jednom od najljepših kutaka egipatske obale, popularnom i među srpskim turistima, djevojka je odlučila da se fotografiše na stijenama. Dok je pozirala, ništa nije moglo da je pripremi na ono što će uslijediti.

Dramatični događaj je zabilježen na jednom od poznatih vidikovaca u mjestu Mersa Matruh, nekih 240 kilometara od Aleksandrije.

Брашно

Republika Srpska

Javne kuhinje u Srpskoj dobijaju 500.000 kilograma brašna

Ništa nije slutilo na zlo

Na snimku koji kruži mrežama vidimo neimenovanu turistkinju iz Kine, u narandžastoj haljini, koja se smješta na oštroj stijeni i pozira fotografu.

Ništa nije slutilo na zlo, a onda je ogromni talas iznenada udario i povukao je u more!

"Moje tijelo je puno ogrebotina"

Prisutni su panično reagovali, ne znajući šta se dogodilo sa djevojkom. Srećom, uspjela je da dohvati sigurnosno uže, postavljeno kod stijena, i tako se vrati do obale.

ključevi

Gradovi i opštine

Grad dijeli subvencije mladim porodicama za prvu nekretninu

“Imala sam mnogo sreće. Moje tijelo je puno ogrebotina”, izjavila je kasnije, dodajući da je iskustvo bilo "zastrašujuće".

Ovo mjesto, inače, poznato je po upečatljivim kamenim formacijama i snažnim talasima, a privlači goste koji traže dramatične fotografije uz more.

