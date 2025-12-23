Logo
Eksplozija u rudniku, ima mrtvih

Izvor:

Tanjug

23.12.2025

09:27

Рудник
Foto: Oscar Sánchez/Pexels

Dva radnika poginula su u eksploziji u poljskom rudniku uglja Pniovek, saopštila je danas kompanija JSV.

Eksplozija je nastala usljed izliva metana u ponedjeljak oko 17 časova po lokalnom vremenu, dok je u rudniku radilo deset rudara, preneo je Rojters.

Паре, марке

Zanimljivosti

Najveći finansijski napredak u 2026. imaće ova 4 znaka

Osam radnika uspjelo je da se evakuiše samostalno, dok su dva rudara nestala. Nakon sedmočasovne spasilačke operacije, nestali radnici su pronađeni, a ljekari su ih proglasili mrtvima na licu mjesta, dodaje JSV.

Poljski premijer Donald Tusk jutros je izrazio saučešće porodicama žrtava, dok je predsjednik Karol Navrocki saopštio da je primio vijest o pogibiji rudara "sa velikom tugom".

Poljska novinska agencija PAP navodi da su poginuli 14. i 15. radnici u rudarskim nesrećama u Poljskoj ove godine, dok su ovo 11. i 12. smrtni slučaj u rudnicima kamenog uglja.

kaciga radnik gradjevina pixabay

Ekonomija

Firma iz BiH preuzima izuzetno važan posao u Hrvatskoj

Rudnik Pniovek spada među rudnike sa najvećim rizikom od metanskih eksplozija u zemlji.

