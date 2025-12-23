Kopao po njivi i naišao na neobičan predmet iz 14. vijeka

Kažu da je ponekad dovoljno prošetati po nekoj livadi da bi se naišlo na tragove prošlosti.

To se upravo dogodilo u okolini poljskog grada Branjevo, kada je uobičajeno oranje njive otkrilo artefakt izuzetne istorijske vrijednosti.

Riječ je o mesinganom pečatu sa jasno vidljivim likom Svete Katarine Aleksandrijske, koji je izrađen u 14. veku. Lik svetice okružuje pažljivo ugravirani natpis, ispisan gotičkim pismom.

Simboli mučeništva na pečatu

Mali, ali vrijedan artefakt otkriva nepoznatu istoriju srednjovijekovnog Branjeva i moguće veze sa događajem koji je promenio tok istorije Poljske.

Naime, Sveta Katarina Aleksandrijska je prikazana sa mačem i točkom, simbolima njenog mučeništva, uz natpis: “+ S(igillum) ECC(lesia)E * BRUnSBERGEnSIS”.

Ova svetica je zaštitnica lokalne crkve, a pronađeni pečat nije pripadao nekoj od bogatih porodica, već parohijalnoj zajednici, što poveća njegovu istorijsku vrijednost.

Izgubljen, sakriven ili ostavljen?

Tomaš Kaluški sa Univerziteta u Šleskoj ističe da se očuvani srednjovijekovni parohijski pečati izuzetno rijetko pronalaze, prenosi Focus.

“Recimo, u slučaju Šleske nemamo nijedan sličan primerak”, objasnio je.

Nažalost, okolnosti pod kojima je pečat završio na polju vjerovatno će zauvijek ostati tajna. Kako ističe arheolog Robert Virostkjevič, teško je utvrditi da li je izgubljen, namjerno sakriven ili ostavljen.

Da bi se u potpunosti cenila važnost otkrića ovog artefakta, potrebno je vratiti se u 14. vijek, kada je Branjevo bilo prestonica Varmije.

U to vrijeme, crkva Svete Katarine igrala je centralnu ulogu u životu zajednice. Adrijan Klos, stručnjak iz Arheološke službe, skreće pažnju na fascinantnu istorijsku priču koja je možda povezanu s nedavnim otkrićem.

Naime, pečat je pripadao lokalnoj parohiji, čije su trupe učestvovale 1410. godine u bici kod Grinvalda, i čija je zastava viđena na bojnom polju. Zanimljivo, zastava je prikazana i na slici Jozefa Matejke, najznačajnijeg autora istorijskih umetničkih djela u Poljskoj.

Istoričari vjeruju da je na zastavama branjevskog odreda mogao biti prikazan identičan lik Svete Katarine, kao što vidimo na otkrivenom pečatu. Ako se pretpostavka potvrdi, to znači da je ista simbolika pratila vitezove u bici koja je odlučila sudbinu Tevtonskog viteškog reda.

