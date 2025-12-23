Grad dijeli subvencije mladim porodicama za prvu nekretninu

Izvor:
ATV
23.12.2025
10:10
Komentari:0
Gradonačelnik Livna potpisao je sa 15 mladih livanjskih porodica ugovor o subvenciji kupovine prve stambene nekretnine.
To je još jedna od mjera kojim se pokušava zaustaviti iseljavanje iz ovog tradicionalno iseljeničkog kraja.
Republika Srpska
Javne kuhinje u Srpskoj dobijaju 500.000 kilograma brašna
15 mladih livanjskih porodica koje su prošle na javnom pozivu Grada Livna za subvenciju kupovine ili izgradnje prve stambene nekretnine podijeliće oko 160 hiljada maraka.
Riječ je o pomoći Grada mladima koji svoju i budućnost svojih porodica vide u Livnu.
Nešto više od 11 hiljada maraka po korisniku, koliko iznosi najveća podrška, dobro dođe mladima koji zasigurno imaju velike troškove kupovine ili gradnje prve stambene nekretnine.
Auto-moto
Pljuštaće kazne: Ovo više ne smijete raditi tokom vožnje
Novčana potpora mladim porodicama u Livnu je kroz godine rasla, a gradonačelnik Livna te zasigurno i mladi koji će iduću godinu aplicirati za podršku, nadaju se da bi iznos subvencije po porodici mogao rasti i iduće godine, sve s jednim ciljem, učiniti život u Livnu što poželjnijim za mlade porodice.
Gradovi i opštine
1 d0
Gradovi i opštine
1 d0
Gradovi i opštine
1 d0
Gradovi i opštine
2 d1
Najnovije
Najčitanije
14
03
14
03
14
01
13
55
13
53
Trenutno na programu