Grad dijeli subvencije mladim porodicama za prvu nekretninu

Izvor:

ATV

23.12.2025

10:10

Foto: Pixabay

Gradonačelnik Livna potpisao je sa 15 mladih livanjskih porodica ugovor o subvenciji kupovine prve stambene nekretnine.

To je još jedna od mjera kojim se pokušava zaustaviti iseljavanje iz ovog tradicionalno iseljeničkog kraja.

15 mladih livanjskih porodica koje su prošle na javnom pozivu Grada Livna za subvenciju kupovine ili izgradnje prve stambene nekretnine podijeliće oko 160 hiljada maraka.

Riječ je o pomoći Grada mladima koji svoju i budućnost svojih porodica vide u Livnu.

Nešto više od 11 hiljada maraka po korisniku, koliko iznosi najveća podrška, dobro dođe mladima koji zasigurno imaju velike troškove kupovine ili gradnje prve stambene nekretnine.

Novčana potpora mladim porodicama u Livnu je kroz godine rasla, a gradonačelnik Livna te zasigurno i mladi koji će iduću godinu aplicirati za podršku, nadaju se da bi iznos subvencije po porodici mogao rasti i iduće godine, sve s jednim ciljem, učiniti život u Livnu što poželjnijim za mlade porodice.

Livno

nekretnine

