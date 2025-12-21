Logo
"Krofne iz bloka" ispred Crkve Svete Trojice u Prijedoru

Nakon služene liturgije, svi zainteresovani vjernici, simboličnim iznosom mogli su da kupe krofne i zaslade se, a ujedno i pokažu svoju humanu stranu. Sav prihod od prodaje, kao i dobrovoljni prilozi, biće usmjereni ka porodicama kojima ova organizacija pruža pomoć u okviru svojih redovnih aktivnosti.

„Ja kažem, bili su u Svetom Georgiju u Tukovima, to je nešto divno, to je radost, to je jedinstvo, to je sloga, to je ljubav“, „Ovo je dobro jedno djelo, fino i fino je vid jeti fino čuti da se pomažemo uzajamno, da širimo ljubav“,

Humanitarna akcija okupila je brojne volontere i vjernike, koji su svojim učešćem i podrškom još jednom pokazali koliko je važna solidarnost i briga za one kojima je pomoć najpotrebnija.

„Mnogo nam znači, dođemo izdvojimo taj jedan dan sedmično ili kako god, nekad mjesečno kad nema nekih događaja, dođemo kući srećni i zadovoljni znamo da smo nekome pomogli, to je naše malo, izdvojimo. Kako bi došli u Crkvu dođemo ovdje pola sata ranije, postavimo ovo sve i nama je lijepo, družimo se a zapravo pomognemo mnogim porodicama“, kaže član Humanitarne organizacije „Srbi za Srbe“ Damjan Drobac.

Posljednja humanitarna akcija „Krofne iz bloka“ u ovoj godini, održaće se 28. decembra, ispred Manastira Miloševac.

