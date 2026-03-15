Na mrežama kruži jeziva poruka žene koja je pretučena na ulici: ''Godinama me tuče pred malom djecom''

U beogradskom naselju Kanarevo brdo, u Borskoj ulici, u subotu se dogodio stravičan slučaj porodičnog nasilja koji je uznemirio javnost. Pripadnici policije uhapsili su A.S. (37) nakon što je brutalno napao svoju suprugu D.S. (34) naočigled brojnih prolaznika.

Drama je započela nakon verbalne rasprave supružnika, koja je brzo eskalirala u fizički obračun. Prema saznanjima, A.S. je nesrećnoj ženi zadao više udaraca pesnicama u predjelu glave i tijela, a potom nastavio da je šutira dok je ležala na zemlji.

Svjedoci koji su se zatekli na licu mjesta opisali su scenu kao "strašnu i neizdrživu za gledanje", a zahvaljujući brzoj reakciji građana i policije, napadač je savladan i lišen slobode. Povrijeđena žena je kolima Hitne pomoći hitno prevezena u Urgentni centar, gdje su joj konstatovane teške tjelesne povrede.

Nakon što joj je ukazana ljekarska pomoć, oglasila se i sama žrtva.

- Danas sam pretučena na Kanarevom brdu. Nažalost, ovo nasilje traje godinama, a svaki put kada bih pokušala da ga prekinem i odem, završavalo se na ovakav način. Imamo troje maloljetne djece koja su sve ovo trpjela i gledala zajedno sa mnom. Beskrajno hvala svim ljudima koji su mi pritekli u pomoć jer sam sigurna da bez njih danas ne bih ostala živa. Zadobila sam teške tjelesne povrede – polomljena mi je vilica, izbijen zub, imam otvorene rane na glavi i povrede po cijelom tijelu. Ipak, hvala Bogu, preživjela sam - rekla je nesrećna žena, prenosi Telegraf.rs.