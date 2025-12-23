Stevandić: Zakon o zaštiti zdravlja od duvanskih proizvoda potreban

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić smatra da je Zakon o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje potreban, ali i da ne smije napraviti nikakvu diskriminaciju i treba ga posmatrati sa zdravstvenog aspekta.

Stevandić je rekao da predloženo zakonsko rješenje treba da djeluje edukativno.

"Ovakav zakon nam treba i od nečega se mora početi. Ovo je problem koji je teško definisati, a još teže je definisati rješenja", poručio je Stevandić tokom skupštinske rasprave o predloženom zakonu.

On kaže da je potrebno vidjeti šta je konkretno rješenje - ograničenje ili uređenje.

Stevandić smatra da bi puno pušača prestalo da konzumira cigarete kada bi vidjeli kako izgleda karcinom pluća.

"U Sloveniji su navikli da se puši napolju i to je dio kulture svijeta. Treba da razmišljamo da li je naša svijest na tom nivou, da li idemo prema evoluciji ili prema revoluciji koja podrazumijeva neprimjenjivanje zakona", naglasio je Stevandić.

On je uvjeren da će predloženo zakonsko rješenje za par godina biti savršeno.

Ukazao je i na to da se djeci preko raznih influensera na društvenim mrežama nameću raznorazni proizvodi.

"Naša djeca neće posegnuti za cigaretom tek tako sama, ali imamo influensere koji reklamiraju proizvod koji privlači pažnju i to se provlači u podsvijesti mladih", poručio je Stevandić.