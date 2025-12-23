Logo
Large banner

Stevandić: Zakon o zaštiti zdravlja od duvanskih proizvoda potreban

Izvor:

SRNA

23.12.2025

12:04

Komentari:

0
Стевандић: Закон о заштити здравља од дуванских производа потребан
Foto: ATV

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić smatra da je Zakon o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje potreban, ali i da ne smije napraviti nikakvu diskriminaciju i treba ga posmatrati sa zdravstvenog aspekta.

Stevandić je rekao da predloženo zakonsko rješenje treba da djeluje edukativno.

"Ovakav zakon nam treba i od nečega se mora početi. Ovo je problem koji je teško definisati, a još teže je definisati rješenja", poručio je Stevandić tokom skupštinske rasprave o predloženom zakonu.

On kaže da je potrebno vidjeti šta je konkretno rješenje - ograničenje ili uređenje.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Raditi na unapređenju odnosa i poboljšanju uslova života svih građana

Stevandić smatra da bi puno pušača prestalo da konzumira cigarete kada bi vidjeli kako izgleda karcinom pluća.

"U Sloveniji su navikli da se puši napolju i to je dio kulture svijeta. Treba da razmišljamo da li je naša svijest na tom nivou, da li idemo prema evoluciji ili prema revoluciji koja podrazumijeva neprimjenjivanje zakona", naglasio je Stevandić.

On je uvjeren da će predloženo zakonsko rješenje za par godina biti savršeno.

Ukazao je i na to da se djeci preko raznih influensera na društvenim mrežama nameću raznorazni proizvodi.

"Naša djeca neće posegnuti za cigaretom tek tako sama, ali imamo influensere koji reklamiraju proizvod koji privlači pažnju i to se provlači u podsvijesti mladih", poručio je Stevandić.

Podijeli:

Tagovi:

Nenad Stevandić

zakon

duvan

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Raditi na unapređenju odnosa i poboljšanju uslova života svih građana

2 h

0
Покосили Мирослава, па рекли да су ударили срну: Оставили га у каналу да умре

Hronika

Pokosili Miroslava, pa rekli da su udarili srnu: Ostavili ga u kanalu da umre

2 h

0
Милијардер има више од 100 дјеце и позива жене да их роде још

Zanimljivosti

Milijarder ima više od 100 djece i poziva žene da ih rode još

2 h

0
Moda žena djevojka

Ljubav i seks

Zašto zreli ljudi ne žele vezu: Ovo su neki od razloga

2 h

0

Više iz rubrike

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Raditi na unapređenju odnosa i poboljšanju uslova života svih građana

2 h

0
Црнковић: Припремати се за подношење тужбе против Хрватске

Republika Srpska

Crnković: Pripremati se za podnošenje tužbe protiv Hrvatske

3 h

0
Ковачевић: БиХ није земља Бошњака

Republika Srpska

Kovačević: BiH nije zemlja Bošnjaka

3 h

1
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik sa banjalučkim biskupom

3 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

03

Ostao bez 100.000 evra u prevari sa kriptovalutama

14

03

Muškarci iz BiH najobdareniji u regionu

14

01

Metalnom šipkom pretukao sugrađane: Paviću određen pritvor

13

55

Šeranić: Nikome se ne brani pušenje, već ograničava ponašanje pušača

13

53

Obustavlja se proizvodnja poznatog pića: Čelnici ne znaju šta će sa radnom snagom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner