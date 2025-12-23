Minić: Izuzetno složena situacija u javnim preduzećima

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je situacija u javnim preduzećima izuzetno složena, ali da preduzete mjere polako daju rezultate.

"Vlada Srpske je zajedno sa rukovodiocima javnih preduzeća, aktivno uključena u rješavanje njihovih problema i da ni u jednom trenutku ne bježi od suštine i istine. Razgovarao sam sa direktorom "Šuma" i raduje me što imaju bolji rezultat nego prošle godine. Što se tiče "Elektroprivrede" radimo na rješavanju problema, riječ je o ogromnim sistemima koji podrazumijevaju mnogo posla i mjera, koje će morati biti donesene, rekao je Minić.

On je naveo da je Vlada u stalnoj komunikaciji sa direktorima "Željeznica", "Šuma", "Elektroprivrede" i "Pošta Srpske".

Minić je ranije sa ministrom saobraćaja i veza Zoranom Stevanovićem i direktorom "Puteva Srpske" Miroslavom Jankovićem ozvaničio početak izgradnje kružnog toka kod "Audi centra" u banjalučkom naselju Borik, koji bi trebalo da ubrza i poveća bezbjednost u saobraćaju u tom dijelu grada.