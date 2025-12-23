Metalnom šipkom pretukao sugrađane: Paviću određen pritvor

Osnovni sud u Banjaluci odredio je jednomjesečni pritvor Rajku Paviću (43) iz Banjaluke osumnjičenom da je metalnom šipkom pretukao sugrađane N.Š. i Ž.G, koji je zadobio povrede opasne po život.

Paviću je na teret stavljeno da je počinio krivična djela teška tjelesna povreda i tjelesna povreda.

Kako je saopštio sud, pritvor je određen zbog opasnosti od bjekstva osumnjičenog, bojazni da bi boravkom na slobodi mogao ometati postupak skrivanjem dokaza i uticajem na svjedoke, te zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela.

”Po ovom rješenju pritvor može trajati do 20. januara 2026. godine”, saopštio je Osnovni sud u Banjaluci.

Podsjetimo, Paviću se na teret stavlja da je 19. decembra u večernjim časovima pretukao Ž.G. i N.Š. Pavić je prethodno obaviješten da su njih dvojica vrijeđali i fizički napali konobaricu u njegovom kafiću. Nakon toga je vozilom došao u ugostiteljski objekat u Kolima na Manjači, gdje ih je zatekao i metalnom šipkom im zadao udarce u glavu.