Zvorničanin napadnut sjekirom

23.12.2025

11:23

S.S. iz Zvornika sjekirom je nanio povrede licu N.J, saopšteno je danas iz zvorničke Policijske uprave.

Policijskoj stanici Kozluk juče je prijavljen ovaj događaj, nakon čega je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, koji je zatražio dostavljanje izvještaja o počinjenom krivičnom d‌jelu tjelesna povreda.

U saopštenju je navedeno i da je Dom zdravlja Zvornik obavijestio zvorničku Policijsku stanicu da se na ukazivanje ljekarske pomoći javilo oštećeno lice zbog zadobijenih povreda koje mu je u dvorištu škole nanijela osoba sa područja grada Zvornika čiji su inicijali L.M.

Hronika

Policija je postupila po prijavi, obavijestila Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini i nastavila rad na dokumentovanju krivičnog d‌jela tjelesna povreda.

Iz policije su naveli da je lice iz Zvornika čiji su inicijali M.M. prijavilo Policijskoj stanici Kozluk da mu je nepoznato lice na parkingu benzinske pumpe iz torbice ukralo novac.

O ovom događaju obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, a policija nastavlja rad na rasvjetljavanju krivičnog d‌jela krađa.

