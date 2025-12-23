Logo
Na radnike pala armatura: Zadobili teške povrede

На раднике пала арматура: Задобили тешке повреде
Trojica od četvoro radnika koji su juče doživjeli tešku nesreću na gradilištu u Platičevu, nakon što je na njih pala armatura koja se prethodno otkačila sa krana, transportovani su u Urgentni centar Srbije, saznaje Kurir.

- Radnik star 30 godina, nakon pada armature zadobio je teške povrede kao što su ruptura slezine i zbog toga je odmah upućen u operacionu salu. Kod tog pacijenta utvrđeno je i da ima prelome rebara, pun stomak krv i primljen je u šok B - navodi izvor pomenutog portala i dodaje:

- Drugi pacijent koji je star 40 godina ima oguljotine obje podlaktice, prelom rebara sa desne strane, prelom čašice kuka i primljen je na grudnu hirurgiju. Inače, njih dvojica su strani državljani. Zatim, državljanin Srbije I. A., nakon pada ima prelom grudnog koša, rebara sa lijeve strane i on je primljen na hirurgiju.

Марио Црнковић-16082025

Republika Srpska

Crnković: Pripremati se za podnošenje tužbe protiv Hrvatske

Naime, u ponedjeljak oko 15.30 časova desila se nesreća na gradilištu, kada se iz za sada nepoznatog razloga, krug namotane armature otkačio sa krana i pao na radnike. Tom prilikom su povrijeđena četri radnika, od kojih su trojica Nepalci, a I. A. je državljanin Srbije.

Istraga je u toku i ona će utvrditi sve detalje ove nesreće.

