Pušten u rad bankomat BPŠ Banke u Bosanskom Grahovu

23.12.2025

10:29

Пуштен у рад банкомат БПШ Банке у Босанском Грахову
Foto: Pexels

Vođena principima društvene odgovornosti, finansijske uključenosti i ravnomjernog regionalnog razvoja, BPŠ Banka a.d. Banja Luka, u partnerstvu sa Opštinom Bosansko Grahovo, uspješno je realizovala inicijativu postavljanja bankomata, čime je načinjen izuzetno značajan korak ka unapređenju kvaliteta života i finansijske dostupnosti u ovoj lokalnoj zajednici.

Za stanovnike Bosanskog Grahova, opštine bez bankarskih poslovnica, dostupnost bankomata predstavlja mnogo više od tehničkog unapređenja, ona znači sigurnost, uštedu vremena i novca, te veću samostalnost u obavljanju svakodnevnih finansijskih obaveza. Građanima je sada omogućen brz i pouzdan pristup gotovini u mjestu stanovanja, čime se u potpunosti eliminiše potreba za putovanjem u udaljene centre, što je posebno važno za starija lica, penzionere, te porodice sa djecom.

Postavljanje bankomata na adresi Vojislava Ivetića 2, ima širi društveno-ekonomski značaj jer doprinosi jačanju lokalne ekonomije i stvaranju povoljnijeg ambijenta za život i rad.

Ova inicijativa dodatno doprinosi smanjenju finansijske isključenosti i predstavlja važan korak ka ravnomjernijem razvoju lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini. U tom kontekstu, saradnja BPŠ Banke i Opštine Bosansko Grahovo pokazuje kako odgovorno institucionalno djelovanje može imati direktan i dugoročan pozitivan uticaj na život građana ove opštine.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik sa banjalučkim biskupom

BPŠ Banka ovim djelovanjem potvrđuje svoju stratešku opredijeljenost da prepozna potrebe lokalnih zajednica i ponudi konkretna rješenja tamo gdje su ona najpotrebnija. Banka ostaje posvećena izgradnji povjerenja i pružanju podrške razvoju lokalnih zajednica, koje čine temelj društvene stabilnosti.

Postavljanjem bankomata u Bosanskom Grahovu, BPŠ Banka daje snažan doprinos održivosti lokalnih zajednica i poboljšanju svakodnevnog života njenih stanovnika, potvrđujući svoju misiju da bude još bliže građanima.

BPŠ Banka i dalje nastupa na tržištu sa jasno artikulisanim državnim interesom, predstavljajući kapital Republike Srbije u Bosni i Hercegovini.

Bosansko Grahovo

