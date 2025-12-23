Logo
Besramni lopov ukrao suvo meso domaćinu

Stevan Lulić

23.12.2025

11:12

0
Бесрамни лопов украо суво месо домаћину

Policija u Šipovu uhapsila je S.Z. iz Kupresa u Republici Srpskoj zbog sumnje da je sinoć, 22. decembra, od domaćina iz Šipova ukrao meso iz pušnice.

"Odmah po saznanju da je izvršeno navedeno krivično djelo, a na osnovu operativnog rada na terenu i prikupljenih informacija, policijski službenici Policijske stanice Šipovo došli su do saznanja da postoje osnovi sumnje da je izvršilac navedenog krivičnog djela S.Z iz Kupresa u Republici Srpskoj koji je lišen slobode", saopšteno je iz Policijske uprave Mrkonjić Grad.

Od osumnjičenog privremeno je oduzeta određena količina mesa.

O svim okolnostima i prikupljenim činjenicama obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka pod čijim nadzorom se preduzimaju sve dalje mjere i radnje, a nakon kompletiranja predmeta Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka protiv lica S.Z. biće dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

meso

Krađa

