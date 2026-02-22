Logo
Koverta za babine izazvala raspravu: "Kakva su to izmišljanja?!"

Izvor:

Kurir

22.02.2026

11:30

Foto: pexels

Prva posjeta tek rođenoj bebi je osjetljiva situacija u kojoj se prepliću ranjivost i snažne emocije. Dok novopečena mama prolazi kroz fizički oporavak i hormonalne promjene, rodbinu i prijatelje brine koliko novca je dovoljno da stave u kovertu prilikom posjete.

Sestre, kumovi i članovi rodbine često se pitaju koliko je “pristojno” dati para za babine. Ovih dana upravo ta tema ponovo je aktuelizovana na društvenim mrežama.

Jedna djevojka u dilemi je upitala da je u redu da na babine odnese 500 evra, što je mnoge i šokiralo.

- Koliko dati novca za sestrino dijete? To je zapravo dijete od suprugove sestre. Želimo dati 500 evra. Ne znamo da li je to puno ili malo? Definitivno idemo izvan svojih mogućnosti - upitala je ona u jednoj Fejsbuk grupi.

Mišljenja su podijeljena - dok jedni kažu da je cifra potpuno u redu za moderne standarde, drugi upozoravaju da niko ne bi trebao da ide preko svojih mogućnosti, ma koliko želeli da se pokažu velikodušno.

- 100 evra i to je to. Ovo je suluda cifra po meni koju ste naveli - navodi se u jednom od komentara.

Mnogi su naveli da je to cifra koju mnogi ne mogu ni kao poklon za svadbu da priušte.

- Digni kredit pa daj. Pa kakva su to izmišljanja, dobila sam 100 evra i mislim da je i to mnogo - napisala je jedna korisnica.

U svakom slučaju, babine su često više od poklona, to je prilika da se pokaže pažnja.

