Kreću polufinalne bitke u Boriku

Na 50. jubilarnom Borikovom turniru u malom fudbalu kreću odlučujuće bitke, a danas su na programu polufinalne utakmice.
Najviše pažnje privlače okršaji u kategoriji seniora. Za plasman u finale od 20 časova boriće se Penda Bistrica i Autolimarska radnja Rubin, dok od 21 na teren izlaze aktuelni šampion Monting Teslić i Đedova rakija.
Program u Boriku kreće od 14:40 polufinalnim utakmicama u kategoriji za djevojčice U-14, a potom slijede i mečevi u kategorijama Veterani 50+ i 38+, kao i u kategoriji seniorki.
Finalni dan na programu je sutra kada će biti poznati pobjednici u svih devet kategorija. Finale za seniore na programu je od 21 čas.
Kompletan raspored utakmica možete da pronađete na turnir.scborik.com.
