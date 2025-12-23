Kreću polufinalne bitke u Boriku

Na 50. jubilarnom Borikovom turniru u malom fudbalu kreću odlučujuće bitke, a danas su na programu polufinalne utakmice.

Najviše pažnje privlače okršaji u kategoriji seniora. Za plasman u finale od 20 časova boriće se Penda Bistrica i Autolimarska radnja Rubin, dok od 21 na teren izlaze aktuelni šampion Monting Teslić i Đedova rakija.

Program u Boriku kreće od 14:40 polufinalnim utakmicama u kategoriji za djevojčice U-14, a potom slijede i mečevi u kategorijama Veterani 50+ i 38+, kao i u kategoriji seniorki.

Finalni dan na programu je sutra kada će biti poznati pobjednici u svih devet kategorija. Finale za seniore na programu je od 21 čas.

Kompletan raspored utakmica možete da pronađete na turnir.scborik.com.