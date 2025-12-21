Logo
Ustaške poruke na utakmici Dinama pod istragom

SRNA

21.12.2025

Усташке поруке на утакмици Динама под истрагом

Zagrebačka policija pokrenula je istragu o incidentu koji se dogodio na tribinama stadiona Maksimir tokom fudbalske utakmice između Dinama i Lokomotive, tokom koje su navijači Bed Blu Bojsi istakli transparent sa ustaškim pozdravom, prenosi danas Jutarnji list.

Na kraju utakmice navijači Bed Blu Bojsa su prvo istakli koreografiju sa ustaškim pozdravom "Za dom spremni", a nakon toga i poruku zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću, na kojoj je pisalo "Šta ćemo sad gradonačelniče?".

Рајко Павић спровођење

Hronika

Osumnjičeni za premlaćivanje sugrađana palicom sproveden u OJT

To je bio odgovor Bed Blu Bojsa na Tomaševićevu najavu da neće dozvoliti koncerte u gradskim prostorima hrvatskog pevača Marka Perkovića Tompsona, koji je poznat po propagiranju ustaštva, ako se na njima bude uzvikivalo "Za dom spremni".

Dinamo

ustaški simboli

