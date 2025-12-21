Logo
Osumnjičeni za premlaćivanje sugrađana palicom sproveden u OJT

Izvor:

ATV

21.12.2025

17:02

Осумњичени за премлаћивање суграђана палицом спроведен у ОЈТ
Foto: ATV

Rajko Pavić iz Banjaluke, koji je uhapšen zbog sumnje da je palicom napao i povrijedio sugrađane Ž. G. i N. Š., sproveden je u Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci, saznaje ATV.

Prema saznanjima ATV-a, incident se dogodio 19. decembra na benzinskoj pumpi na putu za Manjaču.

palica

Hronika

Banjalučanin uhapšen zbog sumnje da je pretukao sugrađane palicom

Nakon napada, osumnjičeni se udaljio sa lica mjesta, a naknadno se sam javio policiji, nakon čega je uhapšen.

Motiv sukoba je predmet istrage.

