Osumnjičeni za premlaćivanje sugrađana palicom sproveden u OJT

Rajko Pavić iz Banjaluke, koji je uhapšen zbog sumnje da je palicom napao i povrijedio sugrađane Ž. G. i N. Š., sproveden je u Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci, saznaje ATV.

Prema saznanjima ATV-a, incident se dogodio 19. decembra na benzinskoj pumpi na putu za Manjaču.

Hronika Banjalučanin uhapšen zbog sumnje da je pretukao sugrađane palicom

Nakon napada, osumnjičeni se udaljio sa lica mjesta, a naknadno se sam javio policiji, nakon čega je uhapšen.

Motiv sukoba je predmet istrage.