Osumnjičeni za premlaćivanje sugrađana palicom sproveden u OJT

ATV
21.12.2025
17:02
Rajko Pavić iz Banjaluke, koji je uhapšen zbog sumnje da je palicom napao i povrijedio sugrađane Ž. G. i N. Š., sproveden je u Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci, saznaje ATV.
Prema saznanjima ATV-a, incident se dogodio 19. decembra na benzinskoj pumpi na putu za Manjaču.
Banjalučanin uhapšen zbog sumnje da je pretukao sugrađane palicom
Nakon napada, osumnjičeni se udaljio sa lica mjesta, a naknadno se sam javio policiji, nakon čega je uhapšen.
Motiv sukoba je predmet istrage.
