Hapšenje zbog napada na vaterpoliste Borca

Bijeljinska policija uhapsila je jedno lice osumnjičeno za napad na vozilo vaterpolista banjalučkog Borca.

"Policijski službenici Policijske uprave Bijeljina, 21.02.2026. godine lišili su slobode lice inicijala P.B. iz Bijeljine, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivična djela „Ugrožavanje sigurnosti“ i „Oštećenje i oduzimanje tuđe stvari“, saopšteno je iz policije.

Društvo Ponovo zemljotres u BiH

Podsjećamo, istog dana Policijskoj stanici Bijeljina 2, prijavljeno je da su na GP „Rača“ grupa nepoznatih lica uz upotrebu drvenih palica i kamenica, oštetila dva putnička automobila marke "Dacia" i "Renault" u kojima su se nalazili sportisti iz Banja Luke. U ovom događaju jedno lice je lakše povrijeđeno i odbilo je ukazivanje ljekarske pomoći.

Ostali sportovi Napadnuti vaterpolisti banjalučkog Borca

Policijski službenici, pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, nastavljaju sa preduzimanjem mjera i radnji u cilju identifikacije ostalih učesnika navedenog događa.

Nakon dokumentovanja predmeta, protiv lica P.B. slijedi dostavljanje izvještaja o počinjenim krivičnim djelima Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini.