Zaprimljene dvije prijave protiv serijskog predatora iz Tešnja

Kako piše Dnevni avaz, Edin Kotorić (1973) iz Novog Sela kod Težnja zlostavljao je 11 maloljetnih osoba, a sumnja se da je taj broj veći.

Tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona poslali su upit da li je formiran predmet protiv Kotorića na osnovu pisanja medija.

"Shodno navedenom ovim putem obavještavamo Vas da je uvidom u evidencije Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona utvrđeno da u ovom Tužilaštvu nije formiran predmet, niti su poduzete mjere i radnje iz nadležnosti Tužilaštva, a u vezi, kako navodite, medijskih pisanja o najmanje 11 osoba koje tvrde da su kao maloljetne bile žrtve lica inicijala E. K.", rečeno je za Avaz.

Scena Zdravko Čolić dva sata davao izjavu o bombaškom napadu: Otkriveno šta je ispričao policiji

U daljem tekstu su potvrdili ono što je „Avaz“ i ranije objavljivao.

"Međutim, ovim dopisom obavještavamo Vas da je ovo Tužilaštvo zaprimilio dvije krivične prijave protiv gore imenovanog, a u kojim prijavama se kao oštećeni navode malodobna lica. S obzirom na to da se predmeti nalaze u fazi prijave, te s ciljem zaštite postupka nismo u mogućnosti dostaviti više informacija o predmetima", napisali su iz Tužilaštva ZDK za „Avaz“.

Prijave roditelja

Prva je prijava Mehe Mulalića, oca d‌jevojčice nad kojom je Kotorić izvršio bludne radnje, za šta je i osuđen. Mulalić je u „Avazovom intervjuu“ od 22. januara ove godine ekskluzivno otkrio da je protiv Kotorića podnio još jednu krivičnu prijavu, ali nije želio otkivati o čemu se radi jer je riječ o maloljetnom licu. Detalji su poznati redakciji „Avaza“.

Druga prijava je od još jednog oca, koji je 2. februara govorio u „Avazovom intervjuu“ zajedno sa kćerkom, koja je bila žrtva Kotorića.

D‌jevojka je tada, anonimno, uz zaštitu identiteta, ispričala kako ju je Kotorić zlostavljao kada je imala šest godina.

Ipak sve ovo, očigledno, nije dovoljno da Tužilaštvo pokrene istražne radnje, iako to mogu da urade na osnovu pisanja medija i sumnje da je krivično d‌jelo počinjeno, a u ovom slučaju postoje izjave više svjedoka da se radi o serijskom predatoru i pedofilu koji godinama sistemski zlostavlja d‌jecu, a koji je sve vrijeme na slobodi.

Potresna ispovijest žrtve

"Stavljao me na svoja koljena i zavlačio mi je ruke u gaćice. To je uradio nekoliko puta. Svaki put sam mislila okej neće više, ali bi on to uradio ponovo", rekla je d‌jevojka.

Jedan dan je predložio da igraju žmurke i odveo ju je na kraj bašte koja je velika i gd‌je ih nisu mogli vid‌jeti.

"I zavukao mi je ruku u gaćice i krenuo me skidati. Kako me skidao, ja sam pogledala, u drugoj ruci je držao svoj spolni organ. Izvadio ga je", opisala je d‌jevojka šta se događalo.