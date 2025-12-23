Napadač iz Osnovne škole dobio 50 godina robije: Brutalno ubio prvačića, ranio još troje djece i učiteljicu

Izvor:
Godinu i tri dana nakon što je brutalno ubistvo 7-godišnjeg dječaka u Osnovnoj školi Prečko potreslo čitavu Hrvatsku, ali i region, napadač L.M. (20) je na Županijskom sudu u Zagrebu osuđen na 50 godina zatvora.
L.M. je bio optužen zbog teškog ubistva djeteta, četiri teška ubistva u pokušaju i 50 krivičnih djela povrede djetetovih prava u Osnovnoj školi Prečko u decembru prošle godine.
Zbog zaštite maloljetnika, izricanje presude bilo je zatvoreno za javnost.
Optužnica koju je podiglo Županijsko državno tužilaštvo u Zagrebu teretila je 20-godišnjaka da je 20. decembra prošle godine, "u vrijeme nastave došao do zagrebačke osnovne škole, sa unaprijed stvorenom namjerom da liši života djecu i zaposlene u školi i svjestan da se radi o djeci niske hronološke dobi koja mu se nisu u stanju fizički oduprijeti".
Potom je, navodi se u optužnici podignutoj početkom jula ove godine, ušao u prostorije škole gdje je nožem napao učiteljicu i djecu.
Napadač se teretio za ukupno 55 krivičnih dela. Među njima su teško ubistvo djeteta, četiri pokušaja teškog ubistva i 50 krivičnih djela povrede prava djeteta.
Tokom napada jedno dijete je smrtno stradalo, dok su učiteljica i troje djece u napadu teško povrijeđeni.
Tužilaštvo je ranije saopštilo da je okrivljeni izvršio fizičke napade i povređivanje djece i učiteljice pred desetak učenika te osnovne škole.
Županijsko državno tužilaštvo je u optužnici predložilo produženje istražnog pritvora protiv okrivljenog zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela i zato što je pritvor nužan radi neometanog vođenja postupka za krivično djelo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora i kod kojeg su okolnosti izvršenja krivičnog djela posebno teške.
Napadač je bivši učenik Osnovne škole Prečko koji je nakon napada nožem pobjegao u obližnji Dom zdravlja gdje je pokušao samoubistvo.
Zbog te tragedije, naredni dan u cijeloj Hrvatskoj bio je dan žalosti, a ministar obrazovanja Radovan Fuks najavio je obavezno zaključavanje škola.
