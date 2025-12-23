Logo
Large banner

Napadač iz Osnovne škole dobio 50 godina robije: Brutalno ubio prvačića, ranio još troje djece i učiteljicu

Izvor:

Telegraf

23.12.2025

10:59

Komentari:

0
Нападач из Основне школе добио 50 година робије: Брутално убио првачића, ранио још троје дјеце и учитељицу

Godinu i tri dana nakon što je brutalno ubistvo 7-godišnjeg dječaka u Osnovnoj školi Prečko potreslo čitavu Hrvatsku, ali i region, napadač L.M. (20) je na Županijskom sudu u Zagrebu osuđen na 50 godina zatvora.

L.M. je bio optužen zbog teškog ubistva djeteta, četiri teška ubistva u pokušaju i 50 krivičnih djela povrede djetetovih prava u Osnovnoj školi Prečko u decembru prošle godine.

63a8bab2e0f40 mali fudbal

Fudbal

Kreću polufinalne bitke u Boriku

Zbog zaštite maloljetnika, izricanje presude bilo je zatvoreno za javnost.

Optužnica koju je podiglo Županijsko državno tužilaštvo u Zagrebu teretila je 20-godišnjaka da je 20. decembra prošle godine, "u vrijeme nastave došao do zagrebačke osnovne škole, sa unaprijed stvorenom namjerom da liši života djecu i zaposlene u školi i svjestan da se radi o djeci niske hronološke dobi koja mu se nisu u stanju fizički oduprijeti".

Potom je, navodi se u optužnici podignutoj početkom jula ove godine, ušao u prostorije škole gdje je nožem napao učiteljicu i djecu.

Napadač se teretio za ukupno 55 krivičnih dela. Među njima su teško ubistvo djeteta, četiri pokušaja teškog ubistva i 50 krivičnih djela povrede prava djeteta.

Сергеј Лавров

Svijet

Lavrov: UNESKO politizovan i ukrajinizovan

Tokom napada jedno dijete je smrtno stradalo, dok su učiteljica i troje djece u napadu teško povrijeđeni.

Tužilaštvo je ranije saopštilo da je okrivljeni izvršio fizičke napade i povređivanje djece i učiteljice pred desetak učenika te osnovne škole.

Županijsko državno tužilaštvo je u optužnici predložilo produženje istražnog pritvora protiv okrivljenog zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela i zato što je pritvor nužan radi neometanog vođenja postupka za krivično djelo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora i kod kojeg su okolnosti izvršenja krivičnog djela posebno teške.

Napadač je bivši učenik Osnovne škole Prečko koji je nakon napada nožem pobjegao u obližnji Dom zdravlja gdje je pokušao samoubistvo.

policija Srbija

Hronika

Oružana pljačka zlatare usred bijela dana

Zbog te tragedije, naredni dan u cijeloj Hrvatskoj bio je dan žalosti, a ministar obrazovanja Radovan Fuks najavio je obavezno zaključavanje škola.

Podijeli:

Tagovi:

Hrvatska

presuda

ubistvo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Кошарац: Да живимо у нормалној земљи ЦИК би био смијењен, али живимо у БиХ

BiH

Košarac: Da živimo u normalnoj zemlji CIK bi bio smijenjen, ali živimo u BiH

3 h

0
Аутомобил у снијегу

Auto-moto

Kako brže zagrijati motor automobila zimi?

3 h

0
Обуставља се саобраћај у бањалучком насељу до краја мјесеца

Banja Luka

Obustavlja se saobraćaj u banjalučkom naselju do kraja mjeseca

3 h

0
На раднике пала арматура: Задобили тешке повреде

Hronika

Na radnike pala armatura: Zadobili teške povrede

3 h

0

Više iz rubrike

Протест у Тирани

Region

Haos u Tirani, demonstranti pokušali da spale Ramin kabinet

4 h

0
Жичара

Region

Direktor Turističkog centra na Durmitoru podnio ostavku zbog nesreće na žičari

4 h

0
Љубљана забранила наступ трубачима

Region

Ljubljana zabranila nastup trubačima

6 h

0
Божидар, огорчен због цијене, подијелио 10 тона купуса: “Плаче ми се од муке!”

Region

Božidar, ogorčen zbog cijene, podijelio 10 tona kupusa: “Plače mi se od muke!”

15 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

03

Ostao bez 100.000 evra u prevari sa kriptovalutama

14

03

Muškarci iz BiH najobdareniji u regionu

14

01

Metalnom šipkom pretukao sugrađane: Paviću određen pritvor

13

55

Šeranić: Nikome se ne brani pušenje, već ograničava ponašanje pušača

13

53

Obustavlja se proizvodnja poznatog pića: Čelnici ne znaju šta će sa radnom snagom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner