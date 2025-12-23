Logo
Obustavlja se saobraćaj u banjalučkom naselju do kraja mjeseca

ATV

23.12.2025

10:42

Обуставља се саобраћај у бањалучком насељу до краја мјесеца

Zbog rehabilitacije saobraćajnice u Ulici Petra Velikog u banjalučkom naselju Česma do kraja decembra, u vremenu od osam do 17 časova, doći će do obustave saobraćaja za sva vozila u Ulici Petra Velikog, na dijelu od broja 64 C do broja 102 E.

"Odjeljenje za saobraćaj i puteve obavještava građane da će u vremenskom periodu od osam do 16 časova do 31. decembra ove godine biti privremeno obustavljen saobraćaj za sva vozila u Ulici Jasimira Malčića, zbog rekonstrukcije ove i Ulice Anke Drakulić", naveli su iz Gradske uprave.

