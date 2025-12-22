Zagađen vazduh i dalje je jedan od gorućih problema u Banjaluci. Stručnjaci upozoravaju da je vazduh koji građani udišu, tri puta zagađeniji od dozvoljene vrijednosti i može dovesti do brojnih opasnih oboljenja. Jedna od najugroženiji kategorija su djeca.

Gradonačelnik je pompezno najavio mjere. Realnost ili populizam? Koliko koštaju obećanja Draška Stanivukovića ukoliko se realizuje set mjera za poboljšanje kvaliteta vazduha? I koliko ćemo se daviti u Banjaluci prije nego što grad, koji je direktno nadležan za zdravlje stanovništva, povuče ijedan konkretan potez.

Realnost ili populizam?

Banjaluka ovih dana ne liči na grad. Liči na razglednicu bez boja. Ulice su prazne, vazduh težak, a magla se spustila nisko, toliko nisko da se više ne vidi gdje prestaje problem, a gdje počinje obećanje.

Zagađenje nije došlo juče. Ali su mjere – ponovo došle u posljednjem trenutku. U magli je gradonačelnik najavio velike poteze: električni autobusi, filteri na dimnjacima, pooštravanje tehničkih pregleda svih motornih vozila, drveće, Nova godina bez vatrometa. Sve zvuči kao spas.

Dok se ne postavi jedno jednostavno pitanje – koliko to košta, ko će to platiti i kad će to biti?

Vodeći se dostupnim tržišnim cijenama sistema za filtriranje i ne računajući cijene po filteru koji se mijenja svaka tri mjeseca, građane bi filtriranje vazduha jednokratno moglo da košta između 4.800 i 9.400 maraka. Prostom računicom, uzimajući prosijek cijena dostupnih na internetu, građanima Banjaluke trebaće 315 hiljada maraka da realizuju jednu od ideja gradonačelnika.

Zagađen vazduh u Banjaluci

Polako, jer gradonačelnik kaže da ovo neće postati obaveza u roku od godinu dana, a moglo bi biti i nekih subvencija. Računa i na Vladu, na institucije. Razgovarao je već s Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju. Mjere su provodive u jednom dijelu, ali je pitanje koliko su efikasne, stav je resornog ministarstva. Na području grada Banjaluke nalazi se oko 45 hiljada domaćinstava. Pitanje nije da li filter treba.

Pitanje je ko ga plaća, ko ga ugrađuje i ko provjerava da li uopšte radi?

"Životni vijek trajanja tih filtera je oko 3 mjeseca, što znači da bi sada trebao neko da ih postavi, pa onda nakon 3 mjeseca skine I ponovo postavi. Ja iskreno ne znam kakvi su to sve filteri I šta gradonačelnik pod tim podrazumijeva. Moje pitanje za gradonačelnika je bilo ukoliko se uspostavi da to nisu obični filteri, već ti filteri kada postanu otpad. Oni mogu biti ili posebni ili opasni otpad. U toj varijanti mi pravimo još veći problem nego što ga imamo. Šta ćemo mi sa tim filterima nakon 3 mjeseca?", kaže Duško Solomun, pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

Neće ni električni autobusi brzo - oni bi mogli biti dio obaveza iz novog desetogodišnjeg ugovora s prevoznicima. Ali, tu su cijene, blago rečeno, nešto veće.

Polovni autobusi mogli bi da se nabave za 400 hiljada maraka po komadu. Ukoliko bi se nabavljali novi autobusi, Banjaluku bi za 20 linija to moglo da košta između 15 i 45 miliona maraka, u zavisnosti od broja autobusa po liniji.

Gradonačelnik i za to ima ideju - priča s Evropom, kaže. Nada se donacijama. Da bi se električni autobus vozio, mora se negdje i puniti. Punjači, kablovi, nova mreža – još nekoliko miliona maraka, na koje gradonačelnik, po svemu sudeći nije računao, bar ne u najavi. Iz Fonda za zaštitu životne sredine Republike Srpske kažu da ih gradonačelnik još nije kontaktirao.

Zagađen vazduh u Banjaluci

"Što se tiče struke je jako bitno. Možda da napravimo neki radni tim na nivou Republike Srpske sa eminentnim stručnjacima. Jer, mi to nećemo moći da finansiramo bez te podrške", kaže Zoran Lukač, šef sektora za upravljanje projektima i energetsku efikasnost u Fondu za zaštitu životne sredine Republike Srpske

Troškova za set mjera koje gradonačelnik predlaže za poboljšanje kvaliteta vazduha ima još. Pojačane inspekcije zagađivača, zelene barijere, drvoredi, pooštrena kontrola motornih vozila, daljinsko grijanje...

Zagađen vazduh u Banjaluci

Sve to zahtijeva i zakonske izmjene i dodatne logističke i ljudske resurse, i novac. Gradonačelnik ima plan kako to da riješi - u sljedećih 10 godina.

Zagađen vazduh u Banjaluci

"I budžetiraćemo sredstva. Cijela jedna stavka i rubrika u budžetu zvaće se „Zdrava Banjaluka i Republika Srpska“ kroz ovaj set za vazduh i životnu sredinu plus ovo zdrava nacija, mozak, duh, psiha i ostalo i to da subvencionišemo i plaćamo i, ako treba par miliona svake godine, par miliona će biti. Ali kroz deset godina, to će biti i 50 miliona i to će biti pravi efekat", kaže Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

Gradonačelnik je već predložio budžet za 2026. godinu. Možda se negdje sakrila, ali u njemu nema slova o "zdravoj Banjaluci", a nema ni brojeva, ni miliona za poboljšanje kvaliteta vazduha. Gradonačelnik je za četvrtak najavio hitnu posebnu tematsku sednicu Skupštine grada Banjaluka na kojoj će biti riječi o smanjenju zagađenosti i budžetu za narednu godinu. Zagađenje se svakako ne rješava preko noći. Građani će u međuvremenu da dišu na škrge i slušaju obećanja za 3, 5, 10 godina. Jer, magla će se, kao i svake zime, sama podići. Pitanje je samo da li će do sljedeće zime ostati isti vazduh, ili isti ljudi sa istim pričama.