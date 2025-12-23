Logo
Pali i Heći jednomjesečni pritvor zbog pokušaja ubistva

Izvor:

SRNA

23.12.2025

12:19

Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Kantonalni sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor Farisu Pali i Adnanu Heći, koji su osumnjičeni za pokušaj ubistva, saopšteno je iz Kantonalnog tužilaštva.

Njih dvojica su osumnjičeni da su subotu ujutro, 20. decembra, na području sarajevskog naselja Kobilja Glava iz automobila u pokretu pucali ka oštećenom koji je upravljao motornim vozilom, pri čemu niko nije povrijeđen.

Pretresom automobila i stambenih prostorija koje osumnjičeni koriste na području Starog Grada, policija je pronašla i oduzela automatsku pušku, pištolj, municiju, više plastičnih pakovanja heroina, kokaina i marihuane, drobilice, digitalnu vagu i druge predmete značajne za istragu.

Pali i Heći, osim pokušaja ubistva, na teret je stavljeno i oštećenje tuđe stvari, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, te neovlaštena proizvodnja i promet droge.

Tužilaštvo je tražilo određivanje pritvora zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli uticati na svjedoke, prikriti dokaze i ponoviti krivično djelo.

Federalni mediji javili su da je meta napada bio Vedad Delija.

